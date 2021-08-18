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"Пора кончать этот бардак". Кожагапанов - о провале "Астаны" в еврокубках, долгах, зарплатах и бюджете

"Пора кончать этот бардак". Кожагапанов - о провале "Астаны" в еврокубках, долгах, зарплатах и бюджете
Ерлан Кожагапанов. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов в интервью Nur.kz рассказал о ситуации в футбольном клубе "Астана"

- Для меня главная беда и разочарование - это "Астана". Столько лет клуб был флагманом нашего футбола, его бюджеты доходили до 30 миллионов долларов в год. И ничего. Где все это? Базы нет. Академии нет, одно название. Ни одной прибыльной продажи футболиста за все годы. Все деньги как тратились, так и тратятся на неоправданно дорогих легионеров, на их агентов, на подъемные, на трансферы. Остался только счет на табло, и на него смотреть стыдно. В клубе бардак, - сказал он.

- Но сказанное про "Астану" вряд ли относится к этому году. Ведь в этом году бюджет клуба сократили.

- В этом году финансирование всех профессиональных спортивных клубов было сокращено во исполнение послания Главы нашего государства. Некоторые клубы, видимо, решили, что это несерьезно, и они жестоко просчитались. Максимальное бюджетное финансирование остальных клубов не превышает 1,2 миллиарда тенге, в то время как у "Астаны" на этот год бюджет 5 миллиардов тенге. И что мы получили на выходе? Провал в Европе.

- Руководители "Астаны" говорят о больших прошлых долгах, которые не дают клубу решать задачи.

- Давайте разбираться. "Астана" вошла в этот год с кредиторской задолженностью в 4,2 миллиарда тенге. Таких долгов в Казахстане не было никогда ни у одного клуба. И львиная доля этих долгов образовалась в 20-м "ковидном" году. Клуб натворил долгов, а теперь хочет за счет государства их погасить. Но многие составляющие этих долгов по мере изучения вызывают большие вопросы. Мы не можем просто так отдать деньги при наличии серьезных сомнений в правомерности возникновения многих долгов. Сейчас эти деньги надежно защищены. Но как только они попадут в клуб, они рискуют уйти, в том числе по сомнительным договорам. Мы этого не допустим.

- Звучит так, как будто эти долги, ну или их часть, "нарисованы".

- К сожалению, этого тоже исключать нельзя. Завершают работу аудиторы. Мы не допустим разбазаривание народных денег под видом погашения кредиторской задолженности. Примем законные меры реагирования. Сделаем все необходимое.

- Понятно, что идут разбирательства, но для убедительности приведите конкретные примеры "бардака" в "Астане".

- Пока идет проверка, многие вещи я не могу публично озвучивать. Но нас очень напрягает то, что фактически клуб отдан во внешнее управление одной группе товарищей, причем иностранной. Фактически клуб переложил всю юридическую, частично спортивную и маркетинговую работу на какую-то российскую компанию, а также на аффилированных с ней лиц, причем без какой-либо ответственности с их стороны. Выглядит все так, что это не наш менеджмент управляет "Астаной", а сомнительная иностранная компания. Вообще непонятно, зачем в этой конструкции "Астане" нужен гендиректор, юристы, маркетологи, если все сдали иностранной конторе, причем за баснословные деньги? Многие договоры и отношения выстраиваются странным образом против интересов "Астаны".

Приведу один вопиющий пример: "Астана" поручила этой конторе разрешить спор с тренером Григорчуком со всеми правами и полномочиями, вплоть до заключения мирового соглашения. Мировое соглашение предусматривало со стороны "Астаны" выплаты Григорчуку несколькими траншами. Но в случае просрочки оплаты "Астана" платит Григорчуку не 0,01 или 0,02 процента в день, как следовало бы ожидать, а сразу 200 тысяч евро. В итоге, помимо основного долга в 866 тысяч евро, клубу придется выплатить Григорчуку еще 400 тысяч евро за просрочку. Эффективная ставка исчисляется сотнями процентов годовых в евро. Это безумие, и такая практика урегулирования просрочки абсурдна. Она как будто создана для причинения ущерба "Астане". Когда клуб нанимает якобы международную крутую юридическую компанию, мы вправе ожидать принципиально иной уровень защиты интересов "Астаны". А никакой защиты нет. Есть тотальная сдача. Мы видим ситуацию именно так. Именно поэтому мы распорядились, чтобы клуб расторг все отношения с этой конторой. От них одни убытки. Их деяниям еще предстоит дать процессуальную оценку.

Дальше. В "Астане" совершенно непомерные зарплаты. Платят некоторым легионерам по 50-60 тысяч евро в месяц, при этом еще прописывают почти всем ежегодные подъемные в десятки и сотни тысяч евро. Среднемесячный доход одного футболиста доходит до 70-80 тысяч евро. Для чего? У финнов вся команда зарабатывает как у нас один игрок, и они прошли дальше. Вы в какой стране живете? Какая от такого футбола польза детям, болельщикам, всему Казахстану, кроме приобретения ущербной славы "футбольной банановой республики"? Мы наведем в клубе финансовый порядок и дисциплину, хотя там противятся этому.

- Каким образом?

- Вот вам пример. Мы решили создать трансферный комитет, чтобы повысить эффективность и исключить злоупотребления. Казалось бы, это естественный шаг. Трансферные комитеты есть почти во всех солидных клубах. Но не тут-то было. Клуб предложил вывести за рамки полномочий Трансферного комитета агентские договоры, хотя агентские выплаты самый что ни на есть важный параметр сделки. Клуб заявил, что они сами будут решать с агентскими. Хотя мы вообще предложили запретить любые выплаты агентских и подъемных, а оклады перевести в тенге. Ну в самом деле, как можно устанавливать оклады в долларах или евро, если бюджет клуба в тенге? Любая отрицательная динамика курса, и вот вам необоснованная кредиторская задолженность. Но клуб просто проигнорировал наши требования. В итоге все новые игроки подписаны с агентскими 15 процентами, законность которых вызывает сомнения, а обоснованности в них не видим никакой. 

С 2018 года на финансирование "Астаны" выделено около 45 миллиардов тенге. На одну "Астану" тратилось больше денег, чем на весь казахстанский спорт высших достижений с более чем тысячей спортсменов, тренеров и других специалистов. Ради чего? Ради позорного поражения от финнов в этом году, ради вылета от такой же скромной черногорской "Будучности" в прошлом году? Каждый год одна и та же картина: проигрываем команде, бюджет которой в разы, а точнее, раз в десять ниже бюджета нашей команды. Такой беспредел больше продолжаться не может. Любители попользоваться неограниченными бюджетами против наших решений. Значит, мы все правильно делаем. Пора кончать этот бардак.

- Что будет с "Астаной" дальше?

- Бюджет на следующий год сократится еще на 40 процентов. Тут двух мнений быть не может. Президент поручил. Мы выполняем. А те, кто этого не понял, окажутся на обочине футбольной истории. Это касается не только "Астаны". Это относится ко всем клубам.

Напомним, что "Астана" выбыла из еврокубков на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций. В руководящем составе клуба уже произошли изменения, гендиректора Давида Лорию отправили в отставку, а на его место назначили нового человека.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК Лига конференций

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