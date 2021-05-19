"Подсказка от бокового судьи". Спорный пенальти "Тобола" в ворота "Кызыл-Жара" разобрали подробно

Телеграм-канал "Секретный агент КПЛ" разобрал момент матча 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, когда "Тобол" перебивал пенальти в ворота "Кызыл-Жара", сообщают Vesti.kz.

По мнению паблика, судья принял верное решение.

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"Тот самый спорный момент из игры в Костанае. Манзорро еще не наносит удар, а Лобанцев зашагивает вперед.

Согласно правилам, в момент удара по мячу часть как минимум одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней.

Задняя нога Лобанцева почти у линии, но все же впереди.

Самое забавное, что Карлыбаев не видит этого момента, он контролирует игроков на линии в штрафную, возможно, подсказка последовала от бокового судьи", - пишет канал.

Напомним, что костанайцы на момент назначения пенальти вели со счетом 1:0. Сначала 11-метровый не смог забить Жереми Манзорро, после чего кипер "Кызыл-Жара" Мирослав Лобанцев был удален с поля. Место в воротах занял Алмат Бекбаев, а заново к точке подошел Серикжан Мужиков, который не промахнулся.

"Тобол" выиграл со счетом 2:0 и сократил отставание от идущей первой "Астаны" до семи очков. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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