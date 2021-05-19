"Кому нужен такой цирк?". Судей обвинили в работе против "Астаны" и "Кайрата" после спорного пенальти "Тобола"

Журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале раскритиковал судейство после победы "Тобола" в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу против "Кызыл-Жара", сообщают Vesti.kz.

По ходу поединка костанайцам пришлось перебивать пенальти, к тому моменты они вели 1:0.

Причем сначала 11-метровый не смог забить Жереми Манзорро, после чего вратарь петропавловцев Мирослав Лобанцев был удален с поля.

Его место занял Алмат Бекбаев, а Серикжан Мужиков перебил пенальти, не промахнувшись. Счет 2:0 стал итоговым в матче.

Кожахмет считает, что изначально пенальти был назначен правильно, а вот дальнейшие действия рефери назвал произволом.

"Пенальти Карлибаев назначил нормальный, вопросов мало. Но то, что произошло дальше - произвол! Лобанцев в момент удара оставался одной ногой на линии. Но Карлибаев без тени сомнения и совести заставил перебить одиннадцатиметровый, несмотря на то, что нога Лобанцева была на линии. Еще и удалил вратаря!

Ребята из судейского корпуса, вы лучше сразу скажите, что не хотите видеть "Кайрат" на втором, а "Астану" на первом месте. И раздайте медали. Кому нужен такой цирк?

В принципе, вряд ли стоит чему-то удивляться. О чем мы можем говорить, если на "Тобол Арене" раздевалка хозяев расположена так, что пройти в неё можно только через судейскую комнату?" - написал Кожахмет.

Далее он разобрал эпизод, который его возмутил, приложив скрин момента.

"У меня нет вопросов к закономерности победы "Тобола". Гости особо ничего не сделали, чтобы рассчитывать на что-то иное.

Но судейские ошибки начинают выбешивать. Вот вам скрин, момент удара. Вратарь пяткой еще на линии.

Но тут даже не это критично. Просто посмотрите, куда в этот момент смотрит рефери. Он не видит эпизода. Следовательно, полагается на мнение лайнсмена. В общем, весело. Судья принимает решение без тени сомнения, даже не видя эпизода. Да еще удаляет вратаря гостей.

Полагаю, что вратарь в порыве эмоций ляпнул чего непристойного. Но таких эпизодов за каждый матч набирается на два словаря матерных выражений.

А потом, когда забивался мяч с пенальти, Бекбаев выскочил из ворот до удара. Но тут, естественно, судейская бригада оказалась слепа. Поверьте мне на слово, что отбей "точку" Алмат, то точно также Карлибаев заставил бы перебивать этот пенальти.

Самое главное: я вам за пять часов до матча все предсказал, и самое ужасное в том, что я оказался прав. Иногда я не люблю быть правым", - добавил Кожахмет.

А перед матчем автор канала писал следующее:

"Сегодня "Тобол" выйдет против "Кызыл-Жара" без Азата Нургалиева и Асхата Тагыбергена. Костанайцы намерено "почистились" в предыдущем туре, так как не сомневаются в том, что обойдутся сегодня малой кровью. Их, при необходимости, удачно подменит арбитр Болат Карлибаев".

Отметим, что одержав победу, "Тобол", идущий на втором месте КПЛ, сократил отставание от лидирующей "Астаны" до семи очков. "Кайрат" же располагается на четвертой строчке, набрав на 12 баллов меньше столичного клуба и на пять меньше костанайского. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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