Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 12:29
 

Озвучено будущее бывшего футболиста сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Озвучено будущее бывшего футболиста сборной Казахстана ©КФФ

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев продолжит карьеру в первой лиге, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев продолжит карьеру в первой лиге, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, он договорился с ФК "Туран". Туркестанская команда ставит задачу возвращения в КПЛ. В прошлом сезоне уроженец Шымкента вторую половину чемпионата провёл в Павлодаре, где сыграл 11 матчей за "Иртыш" и забил девять голов.

В карьере 31-летнего Тунгышбаева также были "Ордабасы", "Экибастуз", "Аксу", "Кайрат" и "Кыран". 

С 2016 по 2021 год привлекался в сборную Казахстана, а до этого вызывался в молодёжную национальную команду (U-21).

Обида на клуб и возвращение домой: почему один из капитанов "Кайрата" перейдёт в "Актобе"?


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Гамбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 января 00:30   •   не начат
Санкт-Паули
Санкт-Паули
(Гамбург)
- : -
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
Кто победит в основное время?
Санкт-Паули
Ничья
РБ Лейпциг
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!