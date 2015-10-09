Озвучено будущее бывшего футболиста сборной Казахстана

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев продолжит карьеру в первой лиге, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, он договорился с ФК "Туран". Туркестанская команда ставит задачу возвращения в КПЛ. В прошлом сезоне уроженец Шымкента вторую половину чемпионата провёл в Павлодаре, где сыграл 11 матчей за "Иртыш" и забил девять голов.

В карьере 31-летнего Тунгышбаева также были "Ордабасы", "Экибастуз", "Аксу", "Кайрат" и "Кыран".

С 2016 по 2021 год привлекался в сборную Казахстана, а до этого вызывался в молодёжную национальную команду (U-21).

Обида на клуб и возвращение домой: почему один из капитанов "Кайрата" перейдёт в "Актобе"?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!