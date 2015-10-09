Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 19:00
 

Вратарь сборной Казахстана помог сотворить исторический разгром в европейском чемпионате

©ФК "Сабах"

Победа "Сабаха", за который выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов над "Карваном" в матче 17-го тура премьер-лиги Азербайджана получилась не только убедительной (4:1), но и знаковой для клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.

Как сообщает источник, команда из Масазыра оформила свою 20 крупную победу в высшем дивизионе страны.

В 11 случаях "совы" громили соперников на своём поле, ещё девять таких побед были добыты на выезде. Благодаря этому достижению "Сабах" стал 15-й командой в истории чемпионата, добравшейся до отметки клуба "АНС-Пивани".

Добавим, что первую крупную победу в элите "Сабах" одержал 29 сентября 2019 года, уверенно обыграв "Сабаил" со счётом 3:0.

Напомним, Покатилов в матче с "Карваном" вывел свой клуб с капитанской повязкой.


