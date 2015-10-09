Казахстанский вратарь помог зарубежному клубу закрепиться в лидерах чемпионата

Лидер премьер-лиги Азербайджана "Сабах" уверенно разобрался с аутсайдером чемпионата "Карваном" в матче 17-го тура, одержав крупную победу со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

Казахстанский голкипер Стас Покатилов вышел на поле с капитанской повязкой и провёл полный матч в составе хозяев. Судьба встречи была фактически решена уже в первом тайме: Аарон Малуда оформил дубль, поразив ворота соперника на 9-й и 22-й минутах, а на 32-й минуте Умарали Рахмоналиев довёл преимущество "Сабаха" до крупного.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Олавале Доэни сумел огорчить Покатилова, лишив его "сухого" матча, однако уже через минуту Велько Симич восстановил комфортную разницу в счёте и установил окончательный результат.

Благодаря этой победе "Сабах" упрочил лидерство в чемпионате Азербайджана, набрав 40 очков. "Карван", имея в активе лишь шесть баллов, по-прежнему занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице.

