Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 21:55
 

Казахстанский вратарь помог зарубежному клубу закрепиться в лидерах чемпионата

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский вратарь помог зарубежному клубу закрепиться в лидерах чемпионата ©instagram.com/sabahfc

Лидер премьер-лиги Азербайджана "Сабах" уверенно разобрался с аутсайдером чемпионата "Карваном" в матче 17-го тура, одержав крупную победу со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

Поделиться

Лидер премьер-лиги Азербайджана "Сабах" уверенно разобрался с аутсайдером чемпионата "Карваном" в матче 17-го тура, одержав крупную победу со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

Казахстанский голкипер Стас Покатилов вышел на поле с капитанской повязкой и провёл полный матч в составе хозяев. Судьба встречи была фактически решена уже в первом тайме: Аарон Малуда оформил дубль, поразив ворота соперника на 9-й и 22-й минутах, а на 32-й минуте Умарали Рахмоналиев довёл преимущество "Сабаха" до крупного.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Олавале Доэни сумел огорчить Покатилова, лишив его "сухого" матча, однако уже через минуту Велько Симич восстановил комфортную разницу в счёте и установил окончательный результат.

Благодаря этой победе "Сабах" упрочил лидерство в чемпионате Азербайджана, набрав 40 очков. "Карван", имея в активе лишь шесть баллов, по-прежнему занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 января 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Хетафе
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!