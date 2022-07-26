Пятикратные чемпионы Казахстана из "Актобе" вновь стали угрозой и мощной силой для любого соперника в премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как "красно-белые" мгновенно завладели статусом главного фаворита за чемпионство КПЛ-2022.
На большой перерыв для проведения кубковых матчей "Актобе" ушел в качестве лидера чемпионата. 29 очков в 15 играх и отрыв в два пункта от ближайших преследователей из "Астаны" должны радовать главного тренера Андрея Карповича и всех преданных болельщиков "красно-белых".
Это говорит о том, что "Актобе" делает максимальную ставку на чемпионат Казахстана - единственный турнир, в который команда Карповича будет вкладывать все свои ресурсы. В то же время у многих конкурентов идет не только борьба за Кубок, но и добавляются к этому выступления в еврокубках. Все это пока на руку "Актобе".
Две встречи с "Астаной" (0:1 и 4:1) уже позади. Если говорить о больших вызовах, то до конца сезона команде Карповича нужно будет съездить на выезд в Костанай (15 октября) и в гости к "Ордабасы" (29 октября). Еще актюбинцев ждут домашние матчи с тем же "Ордабасы" (20 августа) и в последнем туре против "Кайрата" (6 ноября).
В обойме у Карповича практически на каждой позиции есть по два игрока. И это не просто игроки, а те, кому по силам создавать разницу на поле. Более того, клуб подписал Бауыржана Байтану - одного из самых результативных игроков КПЛ-2022, который во всех турнирах этого сезона забил три мяча и оформил девять ассистов.
Байтана в "Актобе" - лучший трансфер лета в КПЛ?
Актюбинские фанаты уже заждались чемпионства своей команды, ведь последнее датировано аж 2013 годом. После этого была мощная серия от "Астаны", а затем триумфальные сезоны "Кайрата" и "Тобола". Если Карповичу удастся сохранить боевой дух команды и атмосферу в раздевалке, то остановить этот коллектив будет очень трудно. В клубе много игроков, вагон сил, и вся эта энергия будет направлена на заключительные 11 туров КПЛ, семь из которых, повторимся, домашние.
Ранее новичок клуба Байтана прокомментировал свой переход в стан "Актобе".
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|15
|9
|2
|4
|22-17
|29
|2
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|3
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|4
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|15
|6
|2
|7
|24-22
|20
|10
|Аксу Ак
|15
|5
|2
|8
|14-23
|17
|11
|Туран
|14
|3
|7
|4
|11-14
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|Ордабасы
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|3
|Атырау
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|4
|Аксу Ак
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайсар
|3
|3
|0
|0
|5-2
|9
|2
|Акжайык
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|3
|Кызыл-Жар
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|4
|Каспий
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Тараз
|3
|2
|1
|0
|10-3
|7
|2
|Мактаарал
|3
|2
|0
|1
|9-7
|6
|3
|Тобол
|3
|1
|0
|2
|4-11
|3
|4
|Актобе
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
Читайте Vesti.kz в@vestisport @vestikzsport
А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport