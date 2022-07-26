"Казахстанский Баджо" объяснил свой переход в "Актобе"

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана объяснил свой переход из "Тараза" в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний футболист, которого называют "Казахстанским Баджо" обратился к фанатам родного клуба, написав пост в своем Instagram.

"Уважаемые и дорогие мне болельщики "Тараза!". Вы уже знаете, что я перехожу в "Актобе". Сейчас я хочу объяснить мотив своего решения.

Век футболиста короток. Я уже в том возрасте, когда принято оглядываться назад и думать о своих желаниях. А сейчас я горю желанием завоевать трофей. Ухожу я совсем не по финансовым причинам. Это вопрос амбиций, роста.

Вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я не старался для своего "Тараза". В каждом матче я выкладывался на все сто. И делал все, чтобы мой клуб и мой город были достойно представлены в казахстанском футболе. Но пришло время выйти из зоны комфорта и бросить себе новый вызов.

Сейчас я не говорю вам "прощай". Скажу лишь "до свидания". Я очень люблю свой родной клуб и когда-нибудь еще вернусь в него. А сейчас я еду за более высокими задачами, масштабами, развитием. Поэтому прошу понять мою мотивацию правильно. Родной дом ради денег я менять не стал бы. Но есть в футболе вещи куда важнее денег. И я иду за ними. Большой рахмет за поддержку!" - написал Байтана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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