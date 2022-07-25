Появились подробности перехода "казахстанского Баджо" в новый клуб

В "Таразе" официально подтвердили переход полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Байтаны в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно, что 30-летний футболист, которого называют "казахстанским Баджо", решил сменить команду. Стороны достигли соглашения.
"Надо сказать, в адрес лидера "Тараза" на протяжении сезона регулярно поступали предложения о переходе в другой клуб. На днях выгодное для игрока предложение было сделано со стороны футбольного клуба "Актобе", которое являлось долгосрочным и устроило футболиста, - рассказал директор ФК "Тараз" Жандос Ахметов клубной пресс-службе. - В результате контракт с "Таразом" был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Учитывая, что актюбинский клуб ставит высокие цели в национальном первенстве, было принято решение о трансфере игрока.
Нам очень жаль прощаться с таким мастером, который являлся стержнем команды и ее подлинным лидером. Решение далось нелегко, но мы не можем предложить игроку аналогичный по условиям контракт ввиду известных всем имеющихся финансовых затруднений. К тому же понимаем, что игрок такого уровня имеет право расти по карьерной лестнице. Желаем Бауыржану успехов и удачи в новом клубе. "Тараз" продолжит ставить высокие цели и радовать болельщиков новыми победами".
"Казахстанский Баджо" определился с клубом
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