Появились подробности перехода "казахстанского Баджо" в новый клуб

В "Таразе" официально подтвердили переход полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Байтаны в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 30-летний футболист, которого называют "казахстанским Баджо", решил сменить команду. Стороны достигли соглашения.

"Надо сказать, в адрес лидера "Тараза" на протяжении сезона регулярно поступали предложения о переходе в другой клуб. На днях выгодное для игрока предложение было сделано со стороны футбольного клуба "Актобе", которое являлось долгосрочным и устроило футболиста, - рассказал директор ФК "Тараз" Жандос Ахметов клубной пресс-службе. - В результате контракт с "Таразом" был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Учитывая, что актюбинский клуб ставит высокие цели в национальном первенстве, было принято решение о трансфере игрока.

Нам очень жаль прощаться с таким мастером, который являлся стержнем команды и ее подлинным лидером. Решение далось нелегко, но мы не можем предложить игроку аналогичный по условиям контракт ввиду известных всем имеющихся финансовых затруднений. К тому же понимаем, что игрок такого уровня имеет право расти по карьерной лестнице. Желаем Бауыржану успехов и удачи в новом клубе. "Тараз" продолжит ставить высокие цели и радовать болельщиков новыми победами".

"Казахстанский Баджо" определился с клубом

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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