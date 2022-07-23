"Казахстанский Баджо" определился с клубом

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана перейдет в "Актобе", сообщает телеграм-канал Айдына Кожахмета.

30-летний футболист, которого называют "казахстанским Баджо", начал сезон в "Таразе", но готов перебраться в состав лидера КПЛ-2022.

"Один из лучших игроков текущего сезона Бауыржан Байтана продолжит карьеру в "Актобе". Сегодня футболист и "красно-белые" достигли устного соглашения, обговорили все условия. Контракт будет подписан в среду, когда Байтана прилетит в Актобе. Срок действия соглашения - 2,5 года.

На его позицию были и другие исполнители. Но главный тренер команды Андрей Карпович считает, что если предложенные футболисты плюс-минус одного уровня, то приоритет надо отдавать казахстанским исполнителям. В "Актобе" рассчитывают на Байтану и надеются, что он станет одним из лидеров команды на ближайшие годы.

Сам "Баджо" также имел предложение от "Астаны", но предпочел вариант с "красно-белыми", поскольку хочет играть в футбольной атмосфере и на натуральном поле", - информирует источник.

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