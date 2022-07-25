Байтана в "Актобе" - лучший трансфер лета в КПЛ?

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана переходит из "Тараза" в "Актобе", и это, вероятно, самый любопытный трансфер нынешнего лета в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Андрею Карповичу был так необходим "джамбульский Баджо".
На протяжении последних полутора лет Байтана стабильно подтверждает статус одного из лучших атакующих полузащитников лиги. В прошлом году он оформил "5+2" по голам и ассистам в 25 матчах, а в КПЛ-2022 у него уже "2+6" в 13 играх.
"Актобе" при всей мощи своей атаки не располагает полузащитником такого плана, как Байтана. Хотя приоритетным вариантом клуба в этом амплуа изначально был Рикарду Алвеш, однако с ним не договорились по срокам контракта. Португалец уехал в Иран вслед за Курбаном Бердыевым, "Актобе" в свою очередь переключился на Байтану.
Если мы взглянем на полузащиту "Актобе", то не найдем ни одного игрока с качественной средней и длинной передачей. А это крайне необходимая функция, учитывая, что атакующие футболисты команды достаточно скоростные, неплохо открываются за спину, но на данный момент полноценно это не используется. Жулпа и Адукор - опорники исключительно разрушительного плана. Камболов и Маляров способны наладить контроль мяча, но в финальной трети они почти не обостряют. Оразов и Кенесов - игроки объема, движения, прессинга, но оба, опять же, не являются мастерами средних и длинных передач, которые могли бы вскрывать соперника.
В этом смысле выбор вариантов Карповича абсолютно логичный: Алвеш и Байтана - два лучших ассистента в лиге. При этом португалец котировался чуть выше, поскольку лучше исполняет стандарты, а это тоже важно, ведь у "Актобе" достаточно высокорослых игроков.
В нынешней системе "Актобе", с активными флангами, с надежной подстраховкой в опорной зоне и при доверии Карповича, Байтана способен показать свои лучшие качества и значительно разнообразить игру "Актобе".
Это своевременный и логичный шаг для обеих сторон. "Актобе" рвется к титулу и вновь показывает свои амбиции и силу внутри казахстанского рынка. Байтана явно заслужил шанс вновь попробовать себя на более высоком уровне, и для него это возможность впервые выиграть чемпионат Казахстана.
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