Байтана в "Актобе" - лучший трансфер лета в КПЛ?

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана переходит из "Тараза" в "Актобе", и это, вероятно, самый любопытный трансфер нынешнего лета в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Андрею Карповичу был так необходим "джамбульский Баджо".

На протяжении последних полутора лет Байтана стабильно подтверждает статус одного из лучших атакующих полузащитников лиги. В прошлом году он оформил "5+2" по голам и ассистам в 25 матчах, а в КПЛ-2022 у него уже "2+6" в 13 играх.

"Актобе" при всей мощи своей атаки не располагает полузащитником такого плана, как Байтана. Хотя приоритетным вариантом клуба в этом амплуа изначально был Рикарду Алвеш, однако с ним не договорились по срокам контракта. Португалец уехал в Иран вслед за Курбаном Бердыевым, "Актобе" в свою очередь переключился на Байтану.

Если мы взглянем на полузащиту "Актобе", то не найдем ни одного игрока с качественной средней и длинной передачей. А это крайне необходимая функция, учитывая, что атакующие футболисты команды достаточно скоростные, неплохо открываются за спину, но на данный момент полноценно это не используется. Жулпа и Адукор - опорники исключительно разрушительного плана. Камболов и Маляров способны наладить контроль мяча, но в финальной трети они почти не обостряют. Оразов и Кенесов - игроки объема, движения, прессинга, но оба, опять же, не являются мастерами средних и длинных передач, которые могли бы вскрывать соперника.

В этом смысле выбор вариантов Карповича абсолютно логичный: Алвеш и Байтана - два лучших ассистента в лиге. При этом португалец котировался чуть выше, поскольку лучше исполняет стандарты, а это тоже важно, ведь у "Актобе" достаточно высокорослых игроков.

В нынешней системе "Актобе", с активными флангами, с надежной подстраховкой в опорной зоне и при доверии Карповича, Байтана способен показать свои лучшие качества и значительно разнообразить игру "Актобе".

Это своевременный и логичный шаг для обеих сторон. "Актобе" рвется к титулу и вновь показывает свои амбиции и силу внутри казахстанского рынка. Байтана явно заслужил шанс вновь попробовать себя на более высоком уровне, и для него это возможность впервые выиграть чемпионат Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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