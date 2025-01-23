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"Ордабасы" нашел усиление в Европе после разгрома от ЦСКА

©instagram.com/saliman_kayode

Футбольный клуб "Ордабасы" пополнит 22-летний вингер из Нигерии Кайоде Салиман, передают Vesti.kz

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, словацкий клуб "Железиарне", в котором играет Кайоде Салиман, готов отпустить футболиста в аренду на один год.

Стороны практически пришли к соглашению, осталось уладить некоторые формальности.

Отмечается, что шымкентцам необходимо еще усилить опорную зону.


Напомним, что сегодня, 23 января, "Ордабасы" провел товарищеский матч с московским ЦСКА в ОАЭ и потерпел крупное поражение.

Шымкентский клуб занял четвертое место в таблице КПЛ-2024.

В межсезонье южане усилили свой состав защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком, а новым главным тренером назначили Андрея Мартина из Молдовы.

Еще стал известен бюджет клуба на 2025 год.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Тренер важнее игроков. "Ордабасы" выздоравливает или снова будет в кризисе?

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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