"Ордабасы" нашел усиление в Европе после разгрома от ЦСКА

Футбольный клуб "Ордабасы" пополнит 22-летний вингер из Нигерии Кайоде Салиман, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, словацкий клуб "Железиарне", в котором играет Кайоде Салиман, готов отпустить футболиста в аренду на один год.
Стороны практически пришли к соглашению, осталось уладить некоторые формальности.
Отмечается, что шымкентцам необходимо еще усилить опорную зону.
Напомним, что сегодня, 23 января, "Ордабасы" провел товарищеский матч с московским ЦСКА в ОАЭ и потерпел крупное поражение.
Шымкентский клуб занял четвертое место в таблице КПЛ-2024.
В межсезонье южане усилили свой состав защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком, а новым главным тренером назначили Андрея Мартина из Молдовы.
Еще стал известен бюджет клуба на 2025 год.
Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.
Тренер важнее игроков. "Ордабасы" выздоравливает или снова будет в кризисе?