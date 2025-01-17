Неубедительно для Лиги чемпионов. Будут ли у "Кайрата" еще трансферы?

Действующий чемпион Казахстана "Кайрат" уже к середине января практически заполнил легионерскую часть заявки игроков и, по сути, сформировал костяк на будущий сезон. Корреспондент Vesti.kz резюмирует селекционные успехи и неудачи алматинцев.

На данный момент у "Кайрата" заняты 11 мест в легионерской заявке из 12, хотя относительно лимита определенности нет, ведь его еще может пересмотреть исполнительный комитет КФФ. В то же время понятно, почему алматинский клуб выступил против введения поправок в нынешний лимит, ведь у клуба уже есть подписанные контракты с 11 иностранцами. Если алматинцы окончательно подпишут узбекского защитника Иброхимхалила Юлдошева, то на этом все слоты будут закрыты.

Зимой клуб подписал четырех новичков - нападающего Жоржиньо, полузащитника Дана Глейзера, защитника Еркина Тапалова и вратаря Александра Заруцкого. Плюс вернулся из аренды вратарь Темирлан Анарбеков и были приглашены некоторые игроки из "Кайрат-Жастар", но пока неизвестно, кто из них точно останется в основной команде.

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По казахстанцам "Кайрат" сработал оперативно и закрыл позиции, нуждавшиеся в усилении. Тапалов и Заруцкий точно будут полезны в обойме. Но в то же время это окно снова подтверждает - клуб не готов бороться за статусных местных футболистов, хотя и доступных опций в этом плане практически не было.

Что касается трансферов Жоржиньо и Глейзера, опять же, в рамках еврокубковой борьбы это игроки, которые не убеждают в том, что они сделают разницу на международном уровне.

Да, с точки зрения нынешнего бюджета, возможностей, политики клуба, спортивный блок "Кайрата" совершил логичные сделки. Но новых горизонтов они не открывают.

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И возможно, вопросы возникают скорее не по новичкам, а по некоторым переподписанным игрокам. Элдер Сантана, Жоао Пауло исходя из впечатлений и статистики прошлого сезона (первый просто мало забивал, а второй перестал это делать в важных матчах) не вызывают воодушевления в проекции старта в Лиге чемпионов. Тут клуб поступил консервативно и пошел по относительно легкому, проверенному пути.

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Кроме того, не совсем понятно, зачем "Кайрату" сразу четыре центральных защитника-легионера? Да, почти каждый из них опытен и даже котируется в своих сборных, но пока такой набор на бумаге наглухо перекрывает дорогу в обойму для своих растущих воспитанников - Дамира Касабулата, Александра Широбокова и Султана Аскарова.

В общем, "Кайрат" несмотря на предстоящее участие в Лиге чемпионов, продолжает жить по средствам и, по крайней мере, до лета вероятно обойдется без громких переходов.

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