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"40 миллионов". В КПЛ пересмотрят лимит на легионеров

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"40 миллионов". В КПЛ пересмотрят лимит на легионеров ©instagram.com/fcaktobe_official

На заседании Совета Лиги Казахстанской федерации футбола (КФФ) совместно с QFL было предложено пересмотреть действующий лимит на иностранных футболистов и включения в заявку на каждую игру минимум двоих игроков моложе 21 года, передают Vesti.kz со ссылкой на QFL.

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На заседании Совета Лиги Казахстанской федерации футбола (КФФ) совместно с QFL было предложено пересмотреть действующий лимит на иностранных футболистов и включения в заявку на каждую игру минимум двоих игроков моложе 21 года, передают Vesti.kz со ссылкой на QFL.

В частности, предложено ограничение количества легионеров в заявке десятью игроками и возможность включения еще двух иностранных футболистов при условии выплаты по 40 миллионов тенге за каждого дополнительного игрока. Все собранные средства предлагалось направить в специальный призовой фонд, распределяемый среди тех команд, которые набрали наибольшее количество игровых минут на поле для игроков не старше 21 года.

Предложения по пересмотру лимита поддержали генеральный секретарь КФФ Саян Хамитжанов и президент ФК "Ордабасы" Асхат Сейсембек. Представители клубов "Актобе", "Кызылжар" и Ertis воздержались, а генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов выступил против.

В результате, данные предложения будут вынесены на обсуждение членов Исполнительного комитета КФФ.

Ранее также стало известно, что согласно правилам по лицензированию, в структуре каждого футбольного клуба должна быть женская команда, которая примет участие в QFL Женской лиге 2025 года. Также объявлены дата и место проведения Суперкубка Казахстана, подробности - тут.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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