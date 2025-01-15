Стало известно о переговорах иностранного тренера с клубом КПЛ

Белорусский тренер Виталий Жуковский может возглавить "Туран", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Последние три года специалист работал в "Атырау". "Нефтяники" при нем пробились в финал Кубка Казахстана-2024.

На родине Жуковский тренировал "Ислочь", который вывел в высший дивизион из чемпионата области, став самым молодым главным тренером Беларуси. В 2021 году возглавлял БАТЭ, с которым взял серебро чемпионата, а также завоевал Кубок страны.

Предыдущим тренером "Турана" был Ринат Алюетов, который возглавил "Каспий"

"Атырау", в свою очередь, назначил новым главным тренером казахстанца Константина Горовенко.