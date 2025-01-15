"Связка с Самородовым". Чесноков перейдет из "Тобола" в "Ахмат"?

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и "Тобола" Ислам Чесноков в зимнее трансферное окно может перейти в клуб российский премьер-лиги "Ахмат". Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах игрока в грозненской команде.

Информация об интересе "Ахмата" к Чеснокову возникла в начале этого года. Позже главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подтвердил, что в российском клубе интересовались его мнением о вингере "Тобола".

"Положительно отношусь к возможному трансферу Чеснокова в "Ахмат". Он мог бы там себя проявить, ведь тот же Максим Самородов уже выдает яркие отрезки там. К тому же, это будет полезно и для сборной Казахстана, два наших атакующих игрока в одной крепкой команде РПЛ - там они могли бы создать интересную связку. Да и в целом, любой переход казахстанского футболиста в сильный европейский чемпионат - это плюс для сборной, ведь там игроки способны развиваться и выходить на новый уровень", - отметил Павел Петрович.

Кроме того, на этой неделе о возможном трансфере Чеснокова сообщили шотландские СМИ, которые связывают казахстанца с переходом в "Хартс".

В прошлом сезоне 25-летний футболист стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив десять голов в 21 матче. На данный момент Чесноков находится на сборах с "Тоболом" в Турции. Его контракт с костанайским клубом действует до конца 2025 года.