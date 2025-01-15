Объявлены дата и место проведения Суперкубка Казахстана по футболу

Состоялось заседания Совета Лиги, где было обсуждение и принятие решений по ряду актуальных вопросов. Члены Совета утвердили дату и место розыгрыша Суперкубка Казахстана 2025 года, передают Vesti.kz.

Матч между чемпионом премьер-лиги "Кайратом" и обладателем Кубка страны "Актобе" состоится 22 февраля на стадионе "Астана Арена" (Астана).

Также участники заседания обсудили вопросы повышения качества футбольных соревнований и развития женского футбола в стране. Согласно правилам по лицензированию футбольных клубов, в структуре каждого клуба должна быть женская команда, которая примет участие в QFL Женской лиге 2025 года. Данные правила утверждены Исполнительным комитетом КФФ в октябре прошлого года.

Между тем, в составе Совета Лиги произошли изменения. В обновленный состав вошли Ерлан Джамантаев (президент QFL), Михаил Гурман (председатель Совета директоров ФК "Астана"), Николай Панин (директор ФК "Кызылжар"), Асхат Сейсембек (президент ФК "Ордабасы"), Аскар Есимов (генеральный директор ФК "Кайрат"), Санат Шалекенов (председатель правления ФК "Актобе") и Сейтбек Сембаев (директор ФК Ertis).