Неприятная серия и возвращение Касыма. Чем интересен матч "Актобе" - "Астана" в КПЛ?

В эти выходные, 20-21 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут игры 14-го тура. Одной из самых интересных битв станет воскресное противостояние "Актобе" и "Астаны". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этой встрече.

Игра в Актобе закроет 14-й тур чемпионата. Она начнётся в воскресенье, 21 июня, в 20:00 по казахстанскому времени.

"Актобе" не обыгрывает "Астану" с 2023 года

Последние пару лет в этом противостоянии доминирует "Астана". В прошлом году столичные одержали победу и в гостях (1:0), и на своём поле (5:3). Но есть любопытный факт: авторы всех голов сине-жёлтых в этих играх уже покинули клуб (Назми Грипши, Джеффри Чинеду и Усман Камара).

В сезоне-2024 команды разошлись миром в Актобе (1:1), а в Астане хозяева поля были сильнее (2:0). Последний успех "Актобе" против "Астаны" случился в сентябре 2023 года, когда голы Алибека Касыма и Рожерио Шины принесли красно-белым убедительную победу (2:0).

Хозяева давно не проигрывают, но редко побеждают

Тут плюсы и минусы в одном списке. Оптимисты видят то, что "Актобе" ни разу не проиграл в основное время в шести последних матчах во всех турнирах, добыв две победы и четырежды сыграв вничью.

Пессимисты же скажут о том, что у "Актобе" всего одна победа в пяти последних встречах. И это не есть хорошо, так как коллектив больше очков теряет, чем набирает.

При этом в 2026 году "Актобе" ещё не проигрывал в премьер-лиге на своём стадионе имени Кобыланды Батыра - три победы и две ничьих. Последнее поражение на своём поле случилось ещё 3 августа прошлого года от "Жениса" (0:2).

Сейчас коллектив занимает седьмое место в таблице с 19 очками, но в перспективе может оказаться уже в топ-4 по итогам тура. Одно из условий для этого - победа над "Астаной" минимум в два мяча.

У "Астаны" семь очков в трёх турах, но в гостях они страдают

В последних трёх матчах КПЛ "Астана" набрала семь из девяти очков, добыв две победы при одной ничьей. Команда забила шесть голов и пропустила только один - в выездной игре с "Алтаем" (1:1).

Зато в домашних играх подопечные Григория Бабаяна обыграли и "Улытау" (3:0), и "Иртыш" (2:0). Сейчас они замыкают топ-4 с 22 очками, и по итогам тура имеют возможность ворваться в топ-3.

Однако в выездных матчах КПЛ у "Астаны" настоящая беда. В шести гостевых турах КПЛ-2026 они не выиграли ни разу - три ничьих и три поражения (одна из ничьих случилась на "Астана Арене" с "Елимаем").

Почти девять месяцев "Астана" не побеждает в гостях в рамках КПЛ. Тогда они благодаря дублю Грипши с пенальти одолели "Окжетпес" (2:1).

Встреча с бывшей командой, дебют новичка и травмы

Сразу шесть футболистов могут сыграть против своих бывших команд. Игроки "Актобе" Александр Заруцкий, Талгат Кусяпов, Тимур Досмагамбетов и Георгий Жуков в разное время защищали цвета "Астаны".

А вот в составе столичных есть два экс-игрока "Актобе" - это Касым и Дмитрий Шомко. Причём для Алибека это будет первое возвращение в Актобе, где он ещё в прошлом сезоне был капитаном и лидером команды.

Из-за травм в последнее время были недоступны актюбинцы, а также астанчанин. Велика вероятность, что все они не сыграют и в это воскресенье.

Кроме того, в составе столичных точно не будет Ивана Башича, который продолжает выступления на ЧМ-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины. Местный воспитанник Нурали Жаксылык тоже вне игры - он пропустил последний КПЛ.

Кроме того, в этой встрече может состояться дебют в составе "Актобе" 26-летнего македонского полузащитника. Он на прошлой неделе перебрался в стан казахстанского клуба из греческойиз высшего дивизиона.

До этого он играл за польские "Краковию", "Пущу", хорватский "Хайдук", турецкий "Бурсаспор" и клубы из Северной Македонии. Возможно, что Штефан Таркович позволит Атанасову провести первую игру за "Актобе" в эти выходные.

Что касается другого новичка Георгия Зарии, то грузин уже провёл первую игру за "Актобе" в прошлом туре.

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