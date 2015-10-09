Яркий дебют в КПЛ и супер-удар в ЛЧ: топ-5 голов Сатпаева за "Кайрат"

17-летний Дастан Сатпаев провёл свой последний матч за родной "Кайрат" перед трансфером в лондонский "Челси". За полтора года стабильных выступлений в основе алматинцев форвард провёл 58 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил 26 голов и сделал девять ассистов. Корреспондент Vesti.kz собрал подборку топ-5 голов в исполнении Сатпаева за "Кайрат".

21 из 26 голов за "Кайрат" Сатпаев забил в рамках матчей казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Четыре мяча он оформил в Лиге чемпионов (3 - в квалификации, 1 - на общем этапе), ещё один - в Кубке Казахстана.

5. Гол в ворота "Кызыл-Жара" в 17-м туре КПЛ-2026 (17.06.2026)

Топ-5 открывает гол, который Дастан забил в своём прощальном матче за "Кайрат" против "Кызыл-Жара" (3:0). Красивый удар низом в дальний угол из-за пределов штрафной, который положил начало разгрому соперника. Всего в этой встрече Сатпаев забил два мяча.

4. Гол в ворота "Астаны" в 1-м туре КПЛ-2025 (02.03.2025)

А это первый гол Сатпаева за основной состав "Кайрата", который он забил в дебюте на уровне КПЛ. Вышел на замену и принёс алматинцам ничью в выездном матче с "Астаной" (1:1).

3. Гол в ворота КуПСа во 2-м раунде квалификации ЛЧ 2025/26 (29.07.2025)

Гол в ворота финского КуПСа (3:0) в ответном матче второго раунда квалификации стал вторым мячом Сатпаева в Лиге чемпионов. Именно его мощный дальний удар после розыгрыша углового начал легендарный камбэк, без которого у "Кайрата" не было бы дебютного участия в основе ЛЧ.

2. Гол в ворота "Жениса" в 8-м туре КПЛ-2025 (22.09.2025)

Ещё один классный перфоманс от Сатпаева в матче, в котором он оформил дубль. Не повезло столичному "Женису" (3:1). Тут можно отметить и скоростной забег Александр Мрынского, и великолепный дальний удар Дастана, перед которым он парой движений убрал с пути опытного Исламбека Куата.

1. Гол в ворота "Актобе" в 11-м туре КПЛ-2025 (30.05.2025)

На первое место по красоте и накалу мы с уверенностью ставим гол в ворота "Актобе" в прошлом сезоне. Во-первых, каким роскошным получился гол - с линии штрафной в дальнюю девятку! Во-вторых, в той встрече "Актобе" играл дома, при переполненных трибунах, а ещё красно-белые вели в счёте, а "Кайрат" остался в меньшинстве из-за удаления Валерия Громыко и без тренера - Рафаэль Уразбахтин тоже схлопотал красную.

Но даже в такой ситуации "Кайрат" сначала сравнял счёт, а на 87-й минуте вырвал победу за счёт этого шикарного гола в исполнении тогда ещё 16-летнего Сатпаева!

Путь Сатпаева в основной команде "Кайрата" был ярчайшей вспышкой. Он находился на виду у фанатов на протяжении полутора лет, но это были, вероятно, лучшие полтора года в истории "Кайрата".

Клуб смог второй раз подряд выиграть КПЛ и впервые в своей истории сыграть на общем этапе Лиги чемпионов. Да и сам трансфер Сатпаева в "Челси" говорит о легендарности этого периода для алматинской команды.

Надеемся, что и в Европе Сатпаев продолжит радовать своих соотечественников красивыми голами!

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