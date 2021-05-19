"Не понимаю, за что мне дали красную карточку". Вратарь "Кызыл-Жара" прокомментировал удаление в матче с "Тоболом"

Вратарь "Кызыл-Жара" Мирослав Лобанцев, удаленный после спорного пенальти в матче с "Тоболом", прокомментировал ситуацию, сообщают Vesti.kz.

Футболист записал видеообращение, которое опубликовано в соцсетях клуба. Он отметил, что не понимает, почему получил красную карточку.

Напомним, что эпизод возник на 74-й минуте матча12-го тура КПЛ в Костанае. Лобанцев отбил пенальти, но затем судья решил, что хозяева должны перебить 11-метровый, а кипера удалил. В итоге "Тобол" выиграл со счетом 2:0, а судейский корпус обвинили в лояльном отношении к команде Григория Бабаяна.

"Всем здравствуйте. Хотел бы, в первую очередь, извиниться перед болельщиками за полученную красную карточку. Не понимаю до сих пор, за что мне ее дали. С моей стороны были выкрики радости от отбитого пенальти. Но в сторону рефери не было никаких недисциплинированных фраз. Еще раз хочу извиниться. Всего доброго", - сказал Лобанов.

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