Молодой легионер покинул казахстанский клуб

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил об уходе ивуарийского полузащитника Нене Гбамбле в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

23-летний Гбамбле присоединился к петропавловской команде в прошлом году и провёл за неё во всех турнирах 17 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Также в его карьере были российские "Шинник", "Торпедо" (Москва), "Ахмат", словенский "Целе" и украинские "Олимпик" (Донецк) и "Рубикон".





Ранее "Кызылжар" сообщил о трансфере болгарского защитника Пламена Галабова, а также усилил состав сербским полузащитником.

Петропавловцы заняли девятое место в таблице КПЛ-2025.

