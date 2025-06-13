Алматинский "Кайрат" оформил первый летний трансфер - к клубу присоединился 28-летний бразильский нападающий Эдмилсон. Проблема с атакой в команде Рафаэля Уразбахтина подчеркнута тяжелыми травмами двух других бразильцев Жоао Пауло и Элдера Сантаны, которые в этом сезоне клубу уже не помогут.

А совсем скоро алматинцы будут играть в квалификации Лиги чемпионов. Тем не менее корреспондент Vesti.kz не впечатлен данными новобранца действующих чемпионов Казахстана. Почему? Давайте разберемся.

Эдмилсон присоединился к "Кайрату" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт с клубом. Последние два года он играл за словенский "Целе", с которым стал чемпионом внутреннего первенства (2024), обладателем национального кубка (2025), а также дошел до четвертьфинала Лиги конференций (2025).

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"Целе" дошел до 1/4 финала ЛК, но Эдмилсон почти не выделялся

Словенцы здорово блеснули в еврокубках, сначала выйдя в плей-офф Лиги конференций через общий этап, а затем одолев еще двух соперников в битве на вылет. Лишь итальянской "Фиорентине" удалось остановить "Целе" и оставить их за бортом соревнований - 4:3 (2:1, 2:2).

В квалификации Лиги чемпионов Эдмилсон сыграл в трех из четырех матчей, только выходя на замену. В квалификации Лиги Европы он в двух встречах вышел на замену, а в финальном раунде отборочного цикла Лиги конференций дважды появился на поле с первых минут. Итого в квалификации у Эдмилсона набралось семь матчей (255 минут), но ни одного голевого действия он не оформил.



В главном турнире Лиги конференций он принял участие во всех 12 матчах, в 11 из них выйдя на замену. В четвертьфиналах с "Фиорентиной" он выходил только на одну минуту, в 1/8 финала набрал девять минут в двух играх, в раунде плей-офф - 21 минуту в двух встречах.

Был лишь один поистине зачетный для Эдмилсона матч в еврокубках. В последнем туре общего этапа тренер Альберт Риера выпустил его в старте в домашней игре с валлийским "Нью-Сейнтсом" (который дома обыграл полурезервный состав "Астаны"). "Целе" была необходима победа, чтобы пробиться в плей-офф.

Эдмилсон, вышедший в старте на левом фланге атаки, сыграл важнейшую роль в этой встрече - дважды его голы сравнивали счет. В итоге "Целе" удалось вырвать победу со счетом 3:2. Вот только нужно отметить, что "Нью-Сейнтс", вероятно, слабейший еврокубковый соперник "Целе". Поэтому в нем Эдмилсон появился в основном составе, и ему удалось дважды отличиться. В целом же, в 12 матчах Лиги конференций он сыграл 182 минуты (в среднем - 15 минут в каждой встрече).

Эдмилсон начал играть на профи-уровне только в 24 года

За два сезона в "Целе" он провел 73 матча и забил 19 голов, так и не став голевой машиной и основной опцией в нападении команды. Конечно, у него случались проблески в матчах чемпионата Словении, но в основном в тех матчах, где "Целе" был на голову или на несколько голов мощнее соперника.

А кем был бразилец до перехода в "Целе"? Начинал он с бразильской команды "Вело Клубе", откуда в 2019 году перебрался в португальскую "Марку 09". Эта команда не участвует в профессиональных турнирах. Оттуда спустя полтора года он ушел в португальский "Вилаверденсе", где уже играл в третьем дивизионе страны.

В сезоне 2021/22 он забил 12 голов в 26 матчах третьей лиги, благодаря чему его команда смогла участвовать в плей-офф за повышение. В переходящих противостояниях он вышел в старте в каждой из четырех игр, забив один гол. В итоге "Вилаверденсе" заслужил повышения во вторую лигу, а Эдмилсон уехал в "Целе".

Если не учитывать выступления на родине (ноль профессиональных матчей) и за любительский клуб "Марку 09", то профессиональная карьера у Эдмилсона началась в третьей лиге Португалии, в составе "Вилаверденсе", когда ему было уже 24 года.

"Кайрату" нужно продолжать работу на трансферном рынке

Одного нападающего алматинцы подписали, но трансфер бразильца, как по мне, не решит все вопросы в атаке команды. Эдмилсон играл только в Словении и третьей лиге Португалии. Еще неизвестно, как он адаптируется к казахстанскому футболу, сможет ли он в полной мере продемонстрировать свои сильные стороны, в том числе игру на "втором этаже" с ростом 190 сантиметров.

Самое главное, что весь еврокубковый опыт легионера ограничивается выступлениями в Лиге конференций в составе "Целе", где его практически не подпускали к основе, и где было минимум голевых действий. В квалификации Лиги чемпионов он провел три матча, но это мизерный опыт для новобранца под еврокубки.

Плюс, не будем забывать, что ярко выраженным лидером атаки он нигде так и не стал: ни в "Вилаверденсе" (12 голов в 26 матчах третьей лиги - не космический показатель), ни в "Целе", где он был "прописан" на скамейке запасных. Пока есть большие сомнения касательно того, сможет ли Эдмилсон стать полезным игроком для алматинцев.



Но утверждать что-то заранее я тоже не могу. Да, на первый взгляд Эдмилсон совершенно ничем не впечатляет. С другой стороны, уже случались трансферы, когда приезжали, вроде бы, посредственные нападающие, но в Казахстане они начали забивать много. К примеру, Джеффри Чинеду из "Астаны". Поэтому остается внимательно следить за игрой Эдмилсона в "Кайрате", а уже потом сделать выводы, насколько я был прав или не прав в отношении его.

Теперь в команде Уразбахтина есть на одного нападающего больше. Это добавит вариантов и позволит где-то приберегать и Дастана Сатпаева, и Жоржиньо Монтейру.

Отметим, что следующая игра "Кайрата" состоится в субботу, 14 июня. На выезде, в рамках 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), команда сыграет с "Жетысу". Встреча в Талдыкоргане начнется в 18:00 по казахстанскому времени.