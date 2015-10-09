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"Кайрат" объявил о контракте с бразильским нападающим

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"Кайрат" объявил о контракте с бразильским нападающим ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Эдмилсоном де Паулой Сантосом Фильо. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до июня 2027 года, передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Эдмилсоном де Паулой Сантосом Фильо. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до июня 2027 года, передают Vesti.kz.

Профиль игрока

  • Возраст: 28 лет
  • Позиция: нападающий
  • Рост: 190 см
  • Вес: 80 кг

    • Эдмилсон родом из штата Сан-Паулу. Свою карьеру он начал в клубе "Вело Клубе", после чего перебрался в Европу. С 2019 по 2023 год бразилец выступал в чемпионате Португалии за команды "Марко 09" и "Вилаверденсе".

    Последние два сезона Эдмилсон провел в словенском клубе "Целе", с которым добился значимых успехов - стал чемпионом Словении, обладателем Кубка страны, а также дошел до четвертьфинала Лиги конференций УЕФА, сыграв во всех 12 матчах еврокампании.

    Всего за "Целе" нападающий провел 73 матча, в которых записал на свой счет 19 голов и восемь результативных передач.


    Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

    Участник И В Н П М О
    1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
    2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
    3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
    4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
    5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
    6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
    7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
    8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
    9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
    10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
    11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
    12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
    13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
    14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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