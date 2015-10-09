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"Барса" предложила 70 миллионов - "Ливерпуль" хлопнул дверью

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"Барса" предложила 70 миллионов - "Ливерпуль" хлопнул дверью ©fcbarcelona.com

Руководство каталонской "Барселоны" не теряет надежд подписать колумбийского вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

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Руководство каталонской "Барселоны" не теряет надежд подписать колумбийского вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, президент "Барсы" Жоан Лапорта предпринял первую попытку - клуб сделал официальное предложение в размере 60 миллионов евро с возможной доплатой еще 10 миллионов в виде бонусов. Таким образом, сумма потенциальной сделки могла достичь 70 миллионов евро, что сделало бы трансфер одним из самых дорогих в истории каталонского клуба за последние годы.

Флик настаивает на колумбийце

Тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик считает Диаса идеальным вариантом для усиления атаки. Немецкий специалист высоко оценивает его физические и технические данные, а также универсальность: игрок одинаково уверенно действует как на левом фланге, так и в центре нападения.

Интерес к Луису Диасу в "Барсе" возник еще прошлым летом, однако тогда приоритет был отдан другим целям - Дани Ольмо и Нико Уильямсу. Сейчас же каталонский клуб готов сосредоточиться именно на колумбийце, несмотря на наличие более доступных вариантов.


"Ливерпуль" жестко отказал

Однако в "Ливерпуле" предложение отвергли незамедлительно. Главный тренер "красных" Арне Слот, уже потерявший Трента Александера-Арнольда (перешедшего в мадридский "Реал"), категорически против ухода еще одного ключевого игрока. Несмотря на крупные вложения в приобретения Флориана Вирца и Джереми Фримпонга (около 200 миллионов евро), позиция "Ливерпуля" по Луису Диасу остается непреклонной: он не продается.

Таким образом, первая попытка "Барселоны" усилить состав громким трансфером оказалась безуспешной. Однако, учитывая интерес игрока к Ла Лиге и возможность развития переговоров, клуб может предпринять новую попытку в ближайшее время.

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