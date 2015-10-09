Возвращение в РПЛ сделает Зайнутдинова счастливее? Что нужно знать о возможном переходе

Потенциальный переход Бахтиера Зайнутдинова в московское "Динамо" обсуждается с большим вниманием, как в России, так и в Казахстане. Пока информация в СМИ появляется достаточно противоречивая - кто-то сообщает о переговорах между москвичами и "Бешикташем", а кто-то это опровергает. Корреспондент Vesti.kz делится своим мнением по возможной сделке.

С начала месяца было много информации касательно интереса "Динамо" к казахстанскому универсалу. На прошлой неделе в России появился инсайд: три клуба российской премьер-лиги (РПЛ) претендуют на Бахтиера, но фаворитом в этой гонке является именно "Динамо".

По другой информации, на этом трансфере может настаивать главный тренер, который в скором времени может возглавить "Динамо". Он работал с Зайнутдиновым в "Ростове" с 2019 по 2020 годы.

Но, по последней информации, никаких переговоров между российской и турецкой сторонами по трансферу казахстанца нет. И если отталкиваться от этой информации, то пока о переходе говорить очень рано.

Зайнутдинов не играл, а мучился. Что с ним произошло в Турции?

Это был второй сезон Зайнутдинова в Стамбуле. Ожидания были довольно большие - игроку наверняка хотелось выдать куда более красочное выступление и завоевать место в стартовом составе.

В сезоне 2023/24 он провел в составе "Бешикташа" 37 матчей, забив один гол. Суммарно он наиграл 2143 минуты. А в кампании 2024/25 Бахтиер сыграл всего 12 матчей, сделав одну результативную передачу. Всего 545 минут на поле и 25 пропущенных матчей из-за травм и восстановлений после повреждений...

137 дней прошло с момента, когда Зайнутдинов в последний раз выходил на поле. 26 января он сыграл 19 минут с "Антальяспором" (1:1) в чемпионате и больше в заявку на матч не входил из-за травм.

Футболист страдал от боли и не мог выкладываться по полной. Он обращался к специалистам в Испании, а затем перенес операцию. Долгое время лучшему бомбардиру в истории сборной Казахстана было запрещено даже бегать, и лишь совсем недавно он приступил к реабилитации, а также начал понемногу тренироваться (первое занятие прошло со сборной в Астане).

Этим летом футболист будет набирать кондиции, чтобы полноценно работать в начале сезона 2025/26. Но маловероятно, что после такого сезона он останется футболистом "Бешикташа", особенно с имеющимся интересом из России.

Знакомые город, чемпионат и тренер - что привлекает в "Динамо" Зайнутдинова?

В Турции у Зайнутдинова проявить свои лучшие качества не получилось. Его лучшее выступление было в дебюте, когда он вышел на замену в еврокубковой встрече с киевским "Динамо" и сходу забил гол, принеся стамбульцам победу - 3:2. После такого старта все мы верили, что Бахтиер станет одним из лидеров клуба, но реальность получилась совсем иной...

Возвращение в РПЛ необходимо, ведь в таком случае Зайнутдинов не сильно проиграет в плане конкуренции чемпионата, при этом вернется в более привычные для себя условия, где не будет языкового барьера и, вероятно, постоянной тренерской чехарды (в "Бешикташе" у него было больше тренеров, чем, наверное, за всю карьеру в других командах).

Если Карпин действительно будет назначен на пост главного тренера москвичей, то это станет огромным плюсом для перехода Бахтиера. Они отлично ладят, Валерий Георгиевич знает, как его использовать. Это точно пошло бы казахстанцу на пользу.

Плюс ко всему, Зайнутдинов уже жил три года в Москве, когда играл за ЦСКА, это далеко не чужое для него место. Да и в коллективе есть знакомые лица. К примеру, с Данилом Глебовым он играл в "Ростове", а с Хорхе Карраскалем был вместе в ЦСКА.

Стоит ли ждать перехода Зайнутдинова в "Динамо"?

Нужно понимать, что при Карпине Бахтиер может зарекомендовать себя на любой позиции, где он может приносить команде пользу. При этом тренере он начал регулярно играть на левом фланге обороны, но при нем же он нередко выходит в центре полузащиты и на бровке. Поэтому конкуренция никогда не будет смущать столь разнопланового и гибкого исполнителя, как Зайнутдинов.

Тут также вопрос в финансовой составляющей. Два года назад "Бешикташ" покупал казахстанца за 4,5 миллиона евро. С тех пор футболист подешевел почти в два раза, и стамбульцы точно не отобьют затраты. Но станет ли условное "Динамо" платить 2-3 миллиона евро, не имея представления касательно того, сможет ли Зайнутдинов вернуться на свой привычный уровень после тяжелой травмы - тоже вопрос.

Если в клубе действительно будет человек, который укажет на Бахтиера и обоснует руководству, что он нужен команде, то такой ход событий вполне вероятен. А российское прошлое футболиста может сыграть здесь роль бонуса, ведь это понизит риски того, что игрок не заиграет в клубе.

Остается с большим интересом наблюдать вокруг ситуации Зайнутдинова. Шансов на то, что он останется в стамбульском клубе - крайне мала.