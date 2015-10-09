Появился фаворит на подписание Зайнутдинова. Переговоры уже идут

Московское "Динамо" всерьез взялось за усиление обороны и ведет переговоры о трансфере Бахтиера Зайнутдинова из турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Источник, близкий к ситуации, утверждает, что на 27-летнего казахстанского универсала также претендуют "Зенит" и "Краснодар", однако именно "бело-голубые" считаются фаворитами в этой гонке.

Зайнутдинов перебрался в Турцию в 2023 году, но закрепиться в "Бешикташе" пока не удалось - в минувшем сезоне он провел лишь 12 матчей и отметился одной голевой передачей. Тем не менее, его опыт и универсальность остаются в цене: Transfermarkt оценивает защитника в 3,3 миллиона евро.

Ранее Зайнутдинов уже выступал в России - в составе ЦСКА он провел несколько ярких сезонов. Возможно, скоро он вернется на поля РПЛ, где в новом сезоне "Динамо" рассчитывает на серьезный прогресс после пятого места. Напомним, что чемпионом страны стал "Краснодар", а "Зенит" финишировал вторым.