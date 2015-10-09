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КПЛ
Вчера 20:57
 

Названы самые точные игроки КПЛ-2025. Сатпаев вне топ-3

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Названы самые точные игроки КПЛ-2025. Сатпаев вне топ-3 ©ФК "Кайрат"

В Казахстанской Премьер-лиге (КПЛ) назвали десятку игроков по количеству точных ударов в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz.

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В Казахстанской Премьер-лиге (КПЛ) назвали десятку игроков по количеству точных ударов в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Возглавляет список грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа, на счету которого 14 ударов в створ ворот.

На втором месте - ветеран "Астаны" Марин Томасов (13 точных ударов). Замыкают топ-3 Назми Грипши ("Астана") и Жоржиньо ("Кайрат"), нанесшие по 12 ударов.

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев с десятью ударами, оказался вне топ-3.

Остальноый список игроков, попавших в топ-10 выглядит следующим образом:

  • Жайро Жан ("Актобе") - 11;
  • Джеффри Чинеду ("Астана") - 11;
  • Дастан Сатпаев ("Кайрат") - 10;
  • Фейсал Мулич ("Елимай") - 10;
  • Ислам Чесноков ("Тобол") - 10;
  • Усман Камара ("Астана") - 9.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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