Названы самые точные игроки КПЛ-2025. Сатпаев вне топ-3

В Казахстанской Премьер-лиге (КПЛ) назвали десятку игроков по количеству точных ударов в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Возглавляет список грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа, на счету которого 14 ударов в створ ворот.

На втором месте - ветеран "Астаны" Марин Томасов (13 точных ударов). Замыкают топ-3 Назми Грипши ("Астана") и Жоржиньо ("Кайрат"), нанесшие по 12 ударов.

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев с десятью ударами, оказался вне топ-3.

Остальноый список игроков, попавших в топ-10 выглядит следующим образом:

Жайро Жан ("Актобе") - 11;

Джеффри Чинеду ("Астана") - 11;

Дастан Сатпаев ("Кайрат") - 10;

Фейсал Мулич ("Елимай") - 10;

Ислам Чесноков ("Тобол") - 10;

Усман Камара ("Астана") - 9.