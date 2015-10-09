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Футбол
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Казахстанские клубы в еврокубках: когда станут известны соперники и в какие дни матчи?

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Казахстанские клубы в еврокубках: когда станут известны соперники и в какие дни матчи? ©ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов

Уже на следующей неделе казахстанские клубы узнают своих соперников по старту в еврокубковой квалификации. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто и когда проведет первые матчи в отборе.

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Уже на следующей неделе казахстанские клубы узнают своих соперников по старту в еврокубковой квалификации. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто и когда проведет первые матчи в отборе.

В континентальных турнирах традиционно выступят четыре клуба: "Кайрат" - в Лиге чемпионов, "Актобе" - в Лиге Европы, а "Астана" и "Ордабасы" - в Лиге конференций.

"Кайрат" статует первым

Откуда начинает: первый квалификационный раунд ЛЧ
Дата жеребьевки: 17 июня
Даты матчей: 8-9 и 15-16 июля.


"Актобе" - единственный представитель в ЛЕ

Откуда начинает: первый квалификационный раунд ЛЕ
Дата жеребьевки: 17 июня
Даты матчей: 10 и 17 июля.


"Ордабасы" сыграет параллельно с "Актобе"

Откуда начинает: первый квалификационный раунд ЛК
Дата жеребьевки: 17 июня
Даты матчей: 10 и 17 июля.


"Астана" начнет сразу со второго круга

Откуда начинает: второй квалификационный раунд ЛК
Дата жеребьевки: 18 июня
Даты матчей: 24 и 31 июля.


Отметим, что за всю историю казахстанские клубы девять раз пробивались через еврокубковую квалификацию. Семь раз это удавалось футболистам "Астаны", по одному разу - карагандинскому "Шахтеру" и "Кайрату".

Еще ни разу в истории в основных турнирах еврокубков не участвовали сразу два казахстанских клуба одновременно.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск   •   Тур 12, мужчины
14 июня 18:00   •   не начат
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Кызылжар
Ничья
Актобе
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