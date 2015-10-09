Казахстанские клубы в еврокубках: когда станут известны соперники и в какие дни матчи?

Уже на следующей неделе казахстанские клубы узнают своих соперников по старту в еврокубковой квалификации. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто и когда проведет первые матчи в отборе.

В континентальных турнирах традиционно выступят четыре клуба: "Кайрат" - в Лиге чемпионов, "Актобе" - в Лиге Европы, а "Астана" и "Ордабасы" - в Лиге конференций.

"Кайрат" статует первым

Откуда начинает: первый квалификационный раунд ЛЧ

Дата жеребьевки: 17 июня

Даты матчей: 8-9 и 15-16 июля.

"Актобе" - единственный представитель в ЛЕ

Откуда начинает: первый квалификационный раунд ЛЕ

Дата жеребьевки: 17 июня

Даты матчей: 10 и 17 июля.

"Ордабасы" сыграет параллельно с "Актобе"

Откуда начинает: первый квалификационный раунд ЛК

Дата жеребьевки: 17 июня

Даты матчей: 10 и 17 июля.

"Астана" начнет сразу со второго круга

Откуда начинает: второй квалификационный раунд ЛК

Дата жеребьевки: 18 июня

Даты матчей: 24 и 31 июля.

Отметим, что за всю историю казахстанские клубы девять раз пробивались через еврокубковую квалификацию. Семь раз это удавалось футболистам "Астаны", по одному разу - карагандинскомуи "Кайрату".

Еще ни разу в истории в основных турнирах еврокубков не участвовали сразу два казахстанских клуба одновременно.