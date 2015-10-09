Суммы в миллиардах. Сколько в Казахстане тратят на финансирование профессионального спорта

Антикоррупционный комитет Казахстана обнародовал данные о масштабных расходах на профессиональный спорт - по информации пресс-службы, на эти цели в 2024 году было направлено 53,8 млрд тенге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Эта сумма уже снижена на 6,7 млрд тенге - в рамках исполнения поручения Президента. Более того, 1,3 миллиарда тенге удалось вернуть в бюджет: эти средства, как уточняется, были необоснованно потрачены - на завышенные бонусы и мероприятия.

Также 11 спортивных объектов были переданы на баланс государства, чтобы усилить контроль за эффективностью использования инфраструктуры.

"Вместо строительства собственной спортивной инфраструктуры профессиональные клубы тратили деньги на повышенную зарплату руководству, вывод через выплаты легионерам, организацию учебно-тренировочных сборов. По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций, направленных на пересмотр приоритетов развития спорта, ужесточению контроля за проведением учебно-тренировочных сборов, сокращение бюджетов профессиональных клубов и федераций, централизацию финансирования, а также внедрение цифровизации", - заявили в Антикоре.

Кроме того, было объявлено, что футбольные клубы смогут рассчитывать на финансирование из бюджета лишь при выполнении ряда конкретных требований. Это решение стало частью курса на усиление контроля и прозрачности в расходовании государственных средств.