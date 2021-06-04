Мамба, Смайлагич и даже Тошич. От кого ждали большего в первой половине сезона КПЛ?

Димаш Тулегенов

Большая часть сезона в OLIMPBET-чемпионате Казахстана уже позади. Ранее мы перечислили игроков, которые в 2021 году впервые приехали играть в футбол в Казахстане и сразу же начали демонстрировать свой высокий уровень. Но было и достаточно селекционных промахов или неудач, когда клубы подписывали футболистов, так и не оправдавших надежд болельщиков, по крайней мере в первой половине сезона. В этом материале корреспондент Vesti.kz представил шестерых таких игроков.

Сразу же стоит отметить, что претендентов попасть в этот список было много. Каждый год болельщики клубов КПЛ высказывают свое недовольство уровнем приезжих футболистов, поэтому это уже не является чем-то удивительным. Премьер-лига специфична и далеко не всем легионерам легко приноровиться к ней.

Здесь мы обращали внимание на статус футболистов, уровень ожиданий от общественности, цену трансфера (если переход был не на бесплатной основе), статистику и вклад в общекомандные успехи. Также важная роль отдается тому, если игрок занимает место легионера в своей команде. В список вошли исключительно те приезжие футболисты, которые выступают в КПЛ впервые.

В любом случае вариантов этого топ-6 может быть много. По версии Vesti.kz он выглядит следующим образом (без последовательности):

Лаша Тотадзе ("Актобе")

32-летний грузинский защитник, начинавший свою профессиональную карьеру в системе киевского "Динамо", присоединился к пятикратным чемпионам Казахстана, чтобы добавить опыта и мастерства в обороне. Но практически сразу стало понятно, что ждать надежности и дисциплины от этого исполнителя фанатам "красно-белых" не придется.

Большое количество результативных ошибок, аж четыре желтые карточки в семи сыгранных встречах, потеря места в стартовом составе. Все это говорит о многом. В руководстве "Актобе" должны быть недовольны этим подписанием, тем более, что Лаша является легионером.

Семир Смайлагич ("Астана")

Чуть ли не единственный приезжий игрок в истории столичного клуба, которому пришлось доказывать свою состоятельность на просмотре во время сборов. Малоизвестный 22-летний нападающий никогда не был сверхзабивным футболистом. Но на сборах в Турции он впечатлил всех, забивая практически в каждой игре. Казалось, что "Астана" нашла классного бомбардира практически за бесценок.

Но как начался сезон в Казахстане, Смайлагич дал понять, что голевое чутье на предсезонке было куда сильнее, чем есть на самом деле. В первых же играх он загубил несколько опасных моментов, а после перехода Абата Аймбетова потерял место в составе. Во всех турнирах Семир провел 13 матчей за "Астану", но голов так и не забил.

Возникает вопрос, есть ли смысл держать в команде такого нападающего, когда у "Астаны" есть свои воспитанники в лице Рамазана Каримова, Владислава Прокопенко и Станислава Басманова?

Зоран Тошич ("Тобол")

В середине апреля именитый для уровня нашего чемпионата футболист стал игроком "Тобола". По некоторым данным, зарплата 34-летнего Тошича в Костанае составляет 25 тысяч евро в неделю (более 13 миллионов тенге). За полтора месяца экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и московского ЦСКА отыграл лишь в четырех встречах, суммарно проведя на поле 31 минуту. Голевых действий нет, зато были повреждения и травмы.

Но в случае с Тошичем еще есть время. Быть может, он действительно залечит все болячки окончательно, а уже летом поможет команде добиться положительных результатов в еврокубках. Уровень мастерства у него все-таки велик. Но первые месяцы в клубе серб вряд ли занесет себе в актив.

Гегам Кадимян ("Кайсар")

Один из лучших бомбардиров прошлого сезона в чемпионате Беларуси совершенно не радует болельщиков кызылординской команды. Вингер, на счету которого 13 матчей за сборную Армении, провел 11 игр в КПЛ-2021, отметившись лишь единственным ассистом.

Гегаму не удается выгрызть место в стартовом составе. Это явно не тот парень, которого ждали в своих рядах болельщики "волков". Благо, что есть другие новички, которые эти самые надежды хоть как-то оправдывают, правда это не особо влияет на общие результаты "Кайсара", занимающего последнее место в турнирной таблице.

Эрнист Батырканов ("Кызыл-Жар")

23-летний атакующий игрок из Кыргызстана на хорошем счету на родине, но опыт в Казахстане пока трудно назвать удачным. В семи неполных матчах он сделал лишь одну результативную передачу.

Батырканов не является легионером, так как Кыргызстан входит в ЕАЭС. Но даже несмотря на это, нельзя назвать Эрниста игроком старта в Петропавловске. Проигрывает конкуренцию он и местным футболистам. К сравнению, в 18 матчах высшего дивизиона чемпионата Кыргызстана он забил десять голов.

Штрели Мамба ("Кайрат")

26-летний нападающий из Германии, купленный алматинцами за 700 тысяч евро, никак не может адаптироваться к новой команде и премьер-лиге. В 13 матчах во всех турнирах он забил два мяча и сделал один ассист.

Зачем же нужно было покупать за большие для местного футбола деньги такого форварда, если 23-летний Артур Шушеначев в девяти играх забил четырежды? Это при том, что атака в "Кайрате" укомплектована так, как ни у одной из других казахстанских команд.

Но у Штрели еще будет возможность показать свой истинный уровень в ближайшие месяцы.

Вот таким получился наш список. Как уже говорилось в самом начале, кандидатов было много и практически в каждой команде. В том же "Шахтере", который показывает откровенно слабую игру, есть достаточно новичков-легионеров, не соответствующих уровню команды, которой уже летом защищать честь страны в еврокубках. Но всех уместить в один список было бы проблематично.

Напомним, что ранее о натурализации Жоао Пауло высказался известный казахстанский футболист.

Фото: ФК "Актобе" (1), ФК "Астана" (2), ФК "Тобол" (3), ФК "Кайсар" (4), ФК "Кызыл-Жар" (5), ФК "Кайрат" (6)©️

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