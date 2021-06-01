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Им не понадобилась адаптация. Топ-6 новичков КПЛ, моментально заигравших в своих клубах

Один из них пойдет на повышение.

Им не понадобилась адаптация. Топ-6 новичков КПЛ, моментально заигравших в своих клубах
Брайан Гарсия Сильва. Фото: ФК "Атырау"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Трансферы - это большая составляющая футбола, бизнес, перезапуск карьеры и выигрыши в финансовом плане. В каждом переходе ситуация отличается, но объединяет игроков то, что им, так или иначе, необходимо адаптироваться к новой команде, а еще сложнее, если она выступает в незнакомом для него чемпионате. Корреспондент Vesti.kz выделил топ-6 футболистов OLIMPBET-чемпионата Казахстана, которые познакомились с игрой в КПЛ лишь в этом году, но уже показывают себя с лучшей стороны. 

Вараздат Ароян ("Астана")

28-летний защитник, ранее игравший в России, перешел в "Астану" в феврале этого года. Ароян сразу же закрыл проблемную позицию шестикратных чемпионов и выглядел более чем надежно. Все это не прошло бесследно, ведь параллельно Вараздат показывал класс и в играх за национальную сборную Армении. 

Вскоре оборонцем всерьез заинтересовались, и не где-нибудь, а в самой испанской Ла Лиге. Завершился этот предметный интерес трансфером Арояна в клуб "Кадис". Вот такой трамплин за три месяца из "Тамбова" - слабейшей команды РПЛ - в середняк чемпионата Испании (12-е место в завершившемся сезоне).

Ожидается, что Вараздат будет играть за столичный клуб до конца июня, а в первых числах июля уже прибудет в расположение испанцев. 

В 11 матчах этого сезона КПЛ он забил гол и сделал результативную передачу. Средний индекс действий по версии Instat Index - 252.

Хосе Канте ("Кайрат")

Нападающий из Гвинеи присоединился к стану действующих чемпионов ближе к середине марта. 30-летний форвард не стал тянуть со своей адаптацией к премьер-лиге, и начал сходу приносить "Кайрату" колоссальную пользу.

В 12 проведенных матчах за клуб он забил семь голов и сделал два ассиста. Хосе - один из лучших бомбардиров КПЛ. 

Многие болельщики алматинского клуба считают, что именно Канте приносит основную пользу команде в текущем сезоне. 

Средний индекс действий - 247.

Валерий Чуперка ("Астана")

Хорошо себя проявляет в дебютном сезоне в Казахстане и российский хавбек столичных Чуперка. Футболист, которому на следующей неделе исполнится 29 лет, уже является основным игроком в команде Андрея Тихонова

На его счету 13 матчей в КПЛ и два гола. Валерий выделяется хорошим чувством паса и задатками диспетчера. Более того, он неплох как при обороне, так и в атаке.

Средний индекс действий полузащитника, ранее выступавшего в России, - 246.

Энрике Лопес ("Астана")

Лопес, которого многие называют просто Кике или Кадете, стал игроком "Астаны" уже после того, как команда начала сезон. Но это не помешало уроженцу Мадрида быстро освоиться в коллективе. 

Он провел 11 матчей за команду в рамках внутреннего чемпионата и всего три раза был заменен. Также Кадете можно назвать дисциплинированным игроком - у него все еще нет ни единой желтой карточки.

Ранее Энрике играл в чемпионате Мексики. Его средний индекс действий - 240.

Гарсия Брайан Сильва ("Атырау")

29-летний бразилец перебрался в стан "нефтяников" перед стартом сезона-2021. Левый защитник, который способен сыграть и на позиции вингера, приносит "Атырау" очки своими голевыми действиями.

В 14 матчах КПЛ он забил три гола и сделал два ассиста. Брайан является самым результативным игроком команды.

Средний индекс действий - 231.

Уаджди Сали ("Каспий")

24-летний вингер из Туниса впервые в карьере выступает за пределами своей страны. Премьер-лига не стала для него высоченной горой, на которую нужно было долго взбираться. С первых же матчей Сали был эффективен.

В 14 матчах КПЛ Уаджди забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Его связка с Давидом Караевым - один из основных факторов приличных результатов актаусцев.

Средний индекс действий - 231. 

Ранее были перечислены имена футболистов "Каспия", которые усилили бы ведущие клубы КПЛ. 

Фото: ФК "Астана" (1,3,4), ФК "Кайрат" (2), ФК "Атырау" (5), ФК "Каспий" (6)©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Ла Лига Премьер-лига России Кайрат ФК Тихонов Андрей Атырау ФК Каспий

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