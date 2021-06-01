Вратарь-герой, прогрессирующий защитник и результативный форвард. Кто из "Каспия" может усилить ведущие клубы КПЛ-2021

Актауский "Каспий" сумел отобрать очки у всех фаворитов OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из игроков клуба прямо сейчас способен усилить один из больших клубов страны.

Марко Милошевич

30-летний голкипер олицетворяет собой больше чем полкоманды. Сербский легионер, второй сезон выступающий за "Каспий", отличается надежностью и уверенностью. Во многом актаусцы своими успехами обязаны Милошевичу, который спасал команду в критических ситуациях.

Любопытно было бы посмотреть на него в более статусном казахстанском клубе.

Тарас Бондаренко

28-летний украинский защитник проводит в Казахстане второй сезон. В прошлом году он начинал в "Каспии", а затем перешел в "Окжетпес", которому не смог помочь сохранить прописку в высшем дивизионе. После возвращения в Актау игрок обороны, который также выступал на родине и в чемпионате Сербии, стал основной боевой единицей "Каспия".

На счету украинца 14 матчей в КПЛ-2021 и два ассиста. Безусловно, отличающийся качеством и надежностью, он мог бы усилить более амбициозный клуб Казахстана.

Максат Тайкенов

23-летний левый защитник дебютировал в высшем дивизионе лишь в 2020 году, но уже сейчас является основным игроком "Каспия", который впервые удостоился приглашения в сборную Казахстана. Если Тайкенов продолжит дальше прогрессировать, в чем мало кто сомневается, то вряд ли большие казахстанские клубы оставят без внимания данный факт.

Амандык Набиханов

Еще один 23-летний игрок обороны, который также может закрыть позицию опорного полузащитника, является основным игроком "Каспия". Набиханов, выступающий на правом краю обороны провел 12 из 14 матчей в КПЛ-2021.

Безусловно, этот игрок способен расти и в будущем и пополнить ряды признанных фаворитов казахстанского футбола.

Уаджи Сали

Французский вингер с гражданством Туниса превзошел показатели своего соотечественника Биллала Себаихи, который стал лучшим игроком "Каспия" в предыдущем сезоне. Тогда Себаихи в 18 матчах забил четыре гола и сделал три ассиста. У Сали уже пять мячей и одна результативная передача в 14 играх.

24-летний Сали, выступавший ранее в Тунисе, явно не испортил бы картины, выступая в клубе более высокого уровня.

Никола Цуцкич

24-летний сербский полузащитник в предыдущем сезоне помог "Актобе" выиграть первую лигу, а сейчас сыграл во всех матчах за "Каспий" и отметился победным голом в ворота "Тобола" (2:1).

Вероятно, этот футболист, выступавший также на родине, способен вызвать интерес у ведущих казахстанских команд.

Шафик Тигруджа

29-летний французский полузащитник, способный закрыть несколько позиций в центре поля, сразу вписался в обойму "Каспия". Тигруджа, который до этого выступал в различных лигах Франции, а также в чемпионатах Кипра, Албании и Азербайджана, провел за актауский клуб 12 матчей и отметился двумя ассистами.

В принципе, нет причин, по которым он не сможет также креативить в более искушенных казахстанских клубах.

Арман Нусип

27-летний вингер, который может сыграть на обоих флангах, в текущем сезоне провел 11 матчей за "Каспий" и отметился одним голом. Воспитанник "Кайрата" исполняет важную роль в атакующих действиях актаусцев и все время нацелен на ворота.

Очевидно, что многим казахстанским клубам и сборной требуются игроки именно этой формации.

Давид Караев

Экс-форвард многих российских клубов, последним из которых был "Урал", нашел себя в чемпионате Казахстана. 26-летний Караев забил уже шесть голов за "Каспий", многие из которых стали решающими. Похоже, он не собирается останавливаться в том, чтобы приносить пользу актаусцам и попутно привлекать внимание более статусных клубов чемпионата Казахстана.

Напомним, "Каспий" нанес первое поражение "Тоболу" (2:1), а также отбирал очки у "Кайрата" (1:1) и "Астаны" (2:2). В турнирной таблице актаусцы занимают шестое место. У них 20 очков. С положением команд после 14-го тура можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Каспий"©

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