"Он может усилить команду". Экс-игрок сборной Казахстана - о натурализации Жоао Пауло и новичках

Бывший защитник сборной Казахстана Ренат Абдулин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое отношение к возможной натурализации бразильского нападающего "Ордабасы" Жоао Пауло и новых игроках в команде Талгата Байсуфинова.

"Натурализация Жоао Пауло? Почему нет? Это мировая практика. Если он поможет стране, если будет играть душой и сердцем, я только за. По своим игровым качествам он может усилить сборную.

Что касается нынешнего состава на матч с Северной Македонией, такое количество новичков - это нормально, учитывая, что это товарищеский матч. Надо посмотреть, кому-то дать шанс. Да, многие игроки не из больших команд, но почему они не заслуживают шанса, если они выделяются и выглядят не хуже игроков из лидирующего клуба? Ну и, мне кажется, это такой сигнал от тренерского штаба, чтобы футболисты не думали о своей незаменимости. Просто бывает, игроки уверены, что они поедут в сборную, и особо не напрягаются, а когда уже кто-то на пятки наступает из молодежи, они начинают задумываться: "А, значит, надо все-таки попластаться", - отметил Абдулин.

Напомним, что 4 июня сборная Казахстана должна сыграть товарищеский матч с участником Евро-2020 - Северной Македонией, однако на данный момент игра под угрозой срыва. Талгат Байсуфинов вызвал на ближайшую встречу следующий состав.

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"Сборная его примет, он такой же по духу". Жоао Пауло сильнее всех казахстанских нападающих?

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