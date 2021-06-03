Футболисты сборной Казахстана столкнулись с серьезной проблемой в Македонии. Матч под угрозой срыва

Ербол Каиров

Футболисты, тренеры и персонал сборной Казахстана по прибытии в Скопье столкнулись с проблемой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Большинству членов команды по прилете в столицу Северной Македонии не выдали визы. Несогласованные действия посольства Македонии в Казахстане, а также таможенного контроля этой страны стали причиной того, что на момент публикации команда около пяти часов находится в аэропорту и ждет разрешения ситуации.

Все необходимые документы казахстанской стороной были предоставлены вовремя. Консульство Македонии гарантировало, что визы члены команды получат по прибытии в Скопье, однако свои обязательства принимающая сторона не выполнила.

После того как команде разрешили покинуть аэропорт и уехать в город, на полпути автобус вернули обратно в воздушную гавань по приказу правоохранительных органов.

Возможность уехать в отель получили только те, у кого есть действующая шенген-виза.

Матч находится под угрозой срыва, учитывая недовольство казахстанской сборной. У команды остается мало времени на восстановление и подготовку к товарищескому матчу против Северной Македонии.

Игра состоится 4 июня в 22:00 по времени Нур-Султана.

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