Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Футболисты сборной Казахстана столкнулись с серьезной проблемой в Македонии. Матч под угрозой срыва

Известны причины.

Футболисты сборной Казахстана столкнулись с серьезной проблемой в Македонии. Матч под угрозой срыва
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0

Футболисты, тренеры и персонал сборной Казахстана по прибытии в Скопье столкнулись с проблемой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Большинству членов команды по прилете в столицу Северной Македонии не выдали визы. Несогласованные действия посольства Македонии в Казахстане, а также таможенного контроля этой страны стали причиной того, что на момент публикации команда около пяти часов находится в аэропорту и ждет разрешения ситуации.

Все необходимые документы казахстанской стороной были предоставлены вовремя. Консульство Македонии гарантировало, что визы члены команды получат по прибытии в Скопье, однако свои обязательства принимающая сторона не выполнила.

После того как команде разрешили покинуть аэропорт и уехать в город, на полпути автобус вернули обратно в воздушную гавань по приказу правоохранительных органов.

Возможность уехать в отель получили только те, у кого есть действующая шенген-виза.

Матч находится под угрозой срыва, учитывая недовольство казахстанской сборной. У команды остается мало времени на восстановление и подготовку к товарищескому матчу против Северной Македонии.

Игра состоится 4 июня в 22:00 по времени Нур-Султана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Македония

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:22
Футбол

Сборная Казахстана лишилась голкипера на матч с Македонией
Сегодня
10:30
Футбол

Футболисты сборной Казахстана столкнулись с серьезной проблемой в Македонии. Матч под угрозой срыва
Сегодня
09:25
Футбол

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Македонию на товарищеский матч
Вчера
20:22
Футбол

Травмированные, не впечатлившие и вызванные в "молодежку". Кто потерял место в сборной Казахстана за два месяца?
Вчера
19:23
Футбол

Опубликовано расписание трансляций Евро-2020 в Казахстане. Сохраняйте
Вчера
17:32
Футбол

Сборная Казахстана по футболу лишилась нескольких игроков перед матчем с Македонией
Вчера
14:42
Футбол

Форвард "Кайрата" пропустит матч с Северной Македонией
Вчера
11:43
Футбол

Участник Евро-2020 упустил победу на 97-й минуте перед матчем с Казахстаном
1 июня
12:28
Футбол

Ужасная травма Конысбаева и гол Руни в Алматы. Как сборная Казахстана проводила матчи в июне
31 мая
12:36
Футбол

Матч сборной Казахстана с Мальтой отменен. Известны причины
28 мая
10:36
Футбол

Виктор Коваленко из "Аталанты" не поможет сборной Украины на Евро-2020
27 мая
19:01
Футбол

Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
25 мая
18:45
Футбол

Главный тренер "Баварии" возглавит сборную Германии после Евро-2020
25 мая
15:16
Футбол

Яна Вороговского предложили клубам РПЛ. Вариант в Европе провалился?
25 мая
11:15
Футбол

Молодежная сборная Казахстана объявила состав на матч с Бельгией в отборе на Евро. Сейдахмет в резерве
24 мая
12:10
Футбол

Сборная Казахстана объявила состав на матчи против Македонии и Мальты. Есть новые имена
23 мая
19:15
Футбол

В сборную Казахстана по футболу будут вызваны новые игроки. Названы их имена
22 мая
07:45
Футбол

ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира каждые два года
20 мая
22:40
Футбол

Соперник Казахстана узнал размер премиальных за победу на Евро-2020
20 мая
20:27
Футбол

Одного отсеяли, но есть второй. Кто из экс-игроков КПЛ может сыграть на Евро-2020
20 мая
19:19
Футбол

Вернулись в команду спустя три года. Сборная Германии огласила состав на Евро-2020
18 мая
20:39
Футбол

Карим Бензема спустя пять лет возвращается в сборную Франции и может сыграть против Казахстана
18 мая
16:55
Футбол

Тренер Зайнутдинова из ЦСКА войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020
17 мая
22:31
Футбол

Футболист сборной Казахстана вошел в топ-10 лучших игроков тура европейского чемпионата
17 мая
19:43
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
17 мая
18:20
Футбол

Лучшая сборная мира объявила заявку на Евро-2020
17 мая
14:46
Футбол

Андрей Шевченко озвучил задачу сборной Украины на Евро-2020
17 мая
11:59
Футбол

Первый соперник сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею объявил состав
16 мая
22:55
Футбол

Дзюба посетит шоу "Вечерний Ургант" и расскажет о Евро-2020
16 мая
15:59
Футбол

Северная Корея вслед за Олимпиадой-2020 снялась с квалификации ЧМ-2022 по футболу
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика