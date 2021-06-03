Сборная Казахстана по футболу прибыла в Македонию на товарищеский матч

Футболисты и тренерский штаб сборной Казахстана прилетели в Северную Македонию, где им предстоит провести товарищеский матч с национальной командой этой страны, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Сегодня, 3 июня, казахстанские футболисты проведут тренировку. А до этого главный тренер сборной Талгат Байсуфинов даст пресс-конференцию для журналистов.

Сам матч состоится 4 июня и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканалом Qazsport.

После этого подопечные Байсуфинова вернутся домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

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