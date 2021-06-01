"Сборная его примет, он такой же по духу". Жоао Пауло сильнее всех казахстанских нападающих?

Алибек Кабенов

Игрового лидера "Ордабасы" Жоао Пауло по-прежнему связывают со сборной Казахстана, а Талгат Байсуфинов лишь укрепляет этот посыл позитивными отзывами о бразильце. Корреспондент Vesti.kz изучил статистику форварда и сравнил его с нынешними нападающими национальной команды.

"Как он решал полумоменты, предголевые ситуации - это исполнительское мастерство Жоао Пауло, он действовал именно так, как необходимо - в одно-два касания, прием с уходом, выбор позиции, открывания в свободную зону, работа в завершающей стадии.

Самое главное, когда идет перехват, отбор мяча и развитие контратаки, в этих ситуациях он выглядит просто замечательно. Именно такого направления нападающий нам нужен.

Я высказал свою позицию по его игровым качествам. Я уверен в том, что сборная, наши ребята примут Жоао Пауло в коллектив, поскольку он такой же по духу", - такую оценку бразильцу в недавнем интервью дал Байсуфинов.

Заинтересованность главного тренера сборной в бразильце понять можно. С того момента, как уроженец Натала прибыл в Казахстан, его статистика за три сезона действительно впечатляет. Он лучший по результативности, если сравнивать его со всеми казахстанскими форвардами. Но что особенно нравится Байсуфинову в бразильце - он очень разнообразный по функционалу, почти без слабых мест и на бумаге крайне органично вписывается в игровую модель нынешней сборной.

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Разнообразие и преимущество Жоао Пауло перед нынешними казахстанскими форвардами заключается также в количестве ассистов - никто из актуальных нападающих сборной так много не помогал партнерам отличиться.

Но в то же время аргументы против натурализации Жоао Пауло по-прежнему присутствуют и являются весомыми. Мы видим, что по голам Абат Аймбетов за три сезона не сильно уступил бразильцу. Также всем очевиден прогресс двух относительно молодых форвардов - Жаксылыкова (23 года) и Шушеначева (23 года), у них лучшая результативность, если брать в расчет среднее количество минут на гол. При этом надо учитывать, что Жаксылыков выступает за скромный "Жетысу", а Шушеначев выдерживает конкуренцию в насыщенной сильными персоналиями атаке "Кайрата". Нельзя обойти вниманием и Алексея Щеткина, который с высокой вероятностью продолжит карьеру в РПЛ и, по сути, играет в самой конкурентной среде из всех наших нападающих.

В итоге у нас есть два форварда в расцвете сил и с перспективами в РПЛ - это Щеткин и Аймбетов, а также молодые, растущие нападающие - Жаксылыков и Шушеначев. Жоао Пауло остается среди них самым результативным и многофункциональным, но вероятные бюрократические сложности и возраст остаются факторами, влияющими на восприятие и весь процесс натурализации.

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