"Кызылжар" завершил матч вничью после разгрома

Футбольный клуб "Кызылжар" провел товарищеский матч с венгерской командой "БВСК Зугло" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Матч прошел в закрытом режиме.

Ранее "Кызылжар" в другой контрольной игре крупно уступил сербской "Воеводине".

Петропавловский клуб финишировал на девятом месте в КПЛ-2024. В межсезонье в команде сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева назначили белоруса Александра Бразевича.

Также в тренерский штаб вошел экс-полузащитник сборной Казахстана Азат Нургалиев.

В межсезонье "Кызылжар" расстался со многими игроками, подробности - тут.

Сегодня, 23 января, "Ордабасы" также сыграл свой товарищеский матч с московским ЦСКА, он обернулся разгромом.