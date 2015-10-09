КПЛ против РПЛ: расписание топ-матчей на зимних сборах в Турции и ОАЭ

Вряд ли с нашей стороны будет преувеличением сказать, что самыми топовыми соперниками казахстанских клубов на зимних учебно-тренировочных сборах (УТС) являются представители российской премьер-лиги (РПЛ), особенно из первой восьмёрки.

Понятно, что зимой далеко не все команды проводят сборы и участвуют в товарищеских матчах, особенно из ведущих лиг. Однако в России в это время тоже есть продолжительный перерыв из-за невозможности продолжать сезон посреди зимы, и это даёт возможность клубам КПЛ померится силами с ними.

Есть и представители ряда европейских чемпионатов из восточной Европы (Румыния, Сербия, Болгария и другие), с которыми наши клубы проводят спарринги. Но болельщики знают про эти команды не так много, как про клубы РПЛ, поэтому битвы между российскими и казахстанскими командами становятся более интересными.

Тем более их чемпионат, даже несмотря на отстранение из еврокубков, продолжает оставаться одним из сильнейших в Европе, если не учитывать большую пятёрку. Да и суммарная стоимость состава сразу шести клубов РПЛ превышает 100 миллионов евро!

Поэтому сомнений в том, что российские топ-клубы - самые яркие спарринг-партнёры для команд КПЛ, быть не должно. В этом материале корреспондент Vesti.kz составил список официально анонсированных матчей между клубами КПЛ и РПЛ, которые пройдут в ближайший месяц.

"Елимай" - "Краснодар", 27 января (Дубай, ОАЭ)

Уже сегодня, 27 января, "Елимай" встретится с "Краснодаром". Эта игра откроет зимнее противостояние клубов КПЛ и РПЛ на УТС. В прошлом сезоне "Елимай" занял четвёртое место в таблице премьер-лиги и теперь дебютирует в еврокубках в квалификации Лиги конференций.

"Краснодар" же в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом России, а после 18 туров текущего первенства лидирует в таблице, опережая на один балл "Зенит". Это будет действительно жёсткий тест для команды Андрея Карповича.

Состав "Краснодара" оценивается в 126 миллионов евро (здесь и дальше ссылаемся на данные Transfermarkt), а их капитан Эдуард Сперцян стоит 25 миллионов. К сравнению, весь состав "Елимая" имеет ценник в 6,03 миллиона. Матч будет показан на официальном YouTube-канале "Елимая".

Отметим, что неделю назад "Елимай" разгромно проиграл словацкой "Жилине" со счётом 0:4.

"Женис" - "Рубин", 4 февраля (Анталья, Турция)

На следующей неделе пройдут ещё несколько игр между казахстанцами и россиянами. В среду, 4 февраля, в Турции астанинский "Женис" сыграет с казанским "Рубином". В прошлом сезоне столичные финишировали в топ-6 КПЛ, что стало успехом для клуба, а "Рубин" финишировал на седьмом месте в РПЛ. В текущем сезоне клуб из Татарстана тоже занимает седьмое место.

В стоимости составов здесь тоже пропасть: "Рубин" оценивается в 50,2 миллиона, "Женис" - в 3,14 миллиона евро. Главная ударная сила казанцев - их албанский форвард Мирлинд Даку с ценником в 10 миллионов, который с девятью голами идёт на третьем месте в списке бомбардиров РПЛ 2025/26.

"Женис" под руководством Али Алиева уже провёл на сборах два матча - проиграл косовской "Приштине" (0:1) и обыграл литовский "Кауно Жальгирис" (2:1). Перед игрой с "Рубином" они ещё успеют сыграть с клубами вторых дивизионов России и Румынии - "Челябинском" и "Бихором".

Исходя из опыта трансляций прошлых матчей, эта встреча вполне может быть показана на официальном YouTube-канале "Жениса".

"Ордабасы" - "Балтика", 5 февраля (Анталья, Турция)

В четверг, 5 февраля, там же пройдёт игра между шымкентским "Ордабасы" и калининградской "Балтикой". В прошлом году южане провалили сезон, финишировав лишь на седьмом месте в КПЛ, а "Балтика", напротив, став чемпионом второго дивизиона, сходу закрепилась в топ-5 РПЛ перед возобновлением чемпионата.

Состав команды-сенсации РПЛ оценивается в 29,35 миллиона евро, "Ордабасы" - в 5,43 миллиона. В стане калининградцев отжигает нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль, забивший десять голов в этом сезоне РПЛ (второе место в таблице бомбардиров). Он стоит 2,8 миллиона евро, больше, чем любой другой игрок команды (у "Ордабасы" нет никого дороже 700 тысяч).

Пока неясно, будет ли осуществляться трансляция этой игры, так как сегодняшний спарринг "Ордабасы" с болгарским "Септември" болельщики не увидят. Также перед этим подопечные Андрея Мартина успеют провести игру с македонской "Шкендией".

Отметим, что для "Балтики" это будет вторая игра за день. 5 числа они с утра проведут матч с "Челябинском".

"Елимай" - "Локомотив", 8 февраля (Дубай, ОАЭ)

Вторая игра семейчан против клуба РПЛ состоится на следующей неделе, в воскресенье, 8 февраля. На сей раз соперничать команда Карповича будет с идущим на третьем месте в таблице РПЛ московским "Локомотивом".

Опять таки, состав казахстанцев (6,03 миллиона) в разы скромнее, чем у их соперников - в данном случае 107,63 миллиона евро. В 25 миллионов оценён один из главных российских талантов нового поколения - 20-летний полузащитник Алексей Батраков.

Посмотреть на готовность "Елимая" на фоне такого статусного соперника - очень интересно. Вероятно, что игру также покажут на YouTube-канале "Елимая".

"Астана" - "Спартак", 10 февраля (Дубай, ОАЭ)

Как же обойтись без "Астаны"? Клуб пока не анонсировал своих соперников на сборах, а вот московский "Спартак" сделал это, и среди противников нашёлся столичный клуб из Казахстана. Игра пройдёт во вторник, 10 февраля.

Третий год подряд эти клубы столкнутся на зимнем УТС, а за всю историю это будет пятая игра между ними. "Спартак" побеждал в трёх матчах: 5:0 - в 2016-м, 4:0 - в 2024-м, 4:1 - в 2025-м. Единственный успех казахстанского клуба был зафиксирован в 2018 году, когда сине-жёлтые выиграли со счётом 3:2.

Состав красно-белых в 13 раз дороже, чем у "Астаны" - 131,35 против 10,23 миллиона евро (один Жедсон Фернандеш, стоящий 18 миллионов, дороже всех соперников в сумме). Этой зимой у команды Григория Бабаяна имеются проблемы с финансами, поэтому и на сборы за границу они выезжают заметно позже других. После ухода ряда игроков у серебряных призёров КПЛ будет куда меньше шансов удивить четвёртую команду РПЛ этого сезона. С другой стороны, это всего лишь товарищеский матч.

Кстати, "Спартак" теперь тренирует испанец Хуан Карлос Карседо, который недавно вместе с кипрским "Пафосом" играл вничью с "Кайратом" в Лиге чемпионов (0:0). Информация о прямой трансляции появится ближе к дате проведения матча.

"Кайсар" - "Балтика", 18 февраля (Анталья, Турция)

Через три недели вы сможете увидеть звёздного новичка кызылординского "Кайсара" Виктора Мозеса в матче с пятой командой этого сезона РПЛ. При условии, что 35-летний нигериец уже прибудет в расположение команды и наберёт форму для участия в матчах.

В прошлом сезоне "Кайсар" занял всего лишь 11-е место в таблице КПЛ, но в этом году в клубе намекают на совершенно иную ситуацию, тем более с такими переходами. Правда, к текущему моменту подопечные Андрея Ферапонтова проиграли и эмиратскому "Аль-Иттифаку" (1:2), и самаркандскому "Динамо" (1:3).

Про "Балтику", стоимость состава которой превышает 29 миллионов евро, мы уже рассказали выше (они сыграют с "Ордабасы" 5 февраля). А вот общий ценник кызылординцев - скромные 3,88 миллиона. Информация о прямой трансляции появится ближе к дате матча.

"Кайрат" - "Пари НН", 19 февраля (Анталья, Турция)

Действующие чемпионы КПЛ из "Кайрата" пока заняты мыслями о предстоящей битве с "Арсеналом" в Лиге чемпионов, но вот один из клубов РПЛ уже держит их в голове - это идущий на 13-м месте в таблице "Пари НН". Нижегородцы объявили, что сыграют с алматинцами 19 февраля в Турции.

Эти клубы уже дважды соперничали на зимних УТС. В 2021-м году российский коллектив выиграл со счётом 2:0, а в феврале прошлого года они же одержали победу со счётом 4:2. Тогда у проигравших дублем отметился Валерий Громыко.

Это самое равное анонсированное противостояние между клубами двух чемпионатов, если посмотреть на разницу в трансферной стоимости игроков. У "Кайрата" состав оценён в 14,93 миллиона евро, у "Пари" - в 21,53 миллиона. Причём юный казахстанец Дастан Сатпаев, стоящий три миллиона евро, дороже любого футболиста "Пари".

Израильский хавбек алматинцев Дан Глазер до перехода в казахстанский клуб зимой 2025 года играл как раз за "Пари НН", в 15 матчах отметившись одним ассистом. А нижегородцев тренирует экс-наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский, который с 2019 по 2021 годы работал в Алматы и привёл клуб к чемпионству КПЛ в 2020-м.

Всё это только прибавит интереса к просмотру матчу. Надеемся, что трансляция такой игры будет осуществлена.

"Елимай" - "Спартак", 23 февраля (Дубай, ОАЭ)

В ближайшие четыре недели "Елимай" сыграет с "Краснодаром" и "Локомотивом", а "Спартак" померится силами с "Астаной". После этого эти клубы из Семея и Москвы сыграют друг с другом.

И вновь оценённый в шесть миллионов состав команды Карповича будет рубиться с клубом-стомиллионником. Как видим, в "Елимае" нацелены провести самые жёсткие спарринги, подготовка к важному сезону с дебютом в еврокубках идёт полным ходом.

Можно сказать, что это будет спартаковское дерби, так как ранее клуб "Елимай" именовался именно "Спартаком".

Отметим, что ещё не все клубы опубликовали расписание своих товарищеских матчей на УТС. Поэтому не исключено, что вскоре появятся новые анонсы о встречах команд КПЛ и РПЛ.

Добавим, что новый сезон в казахстанском футболе будет открыт 28 февраля игрой за Суперкубок Казахстана в Астане между "Кайратом" и "Тоболом". А за день до этого в РПЛ возобновится кампания 2025/26.

