Футбольный клуб "Кадис", выступающий в испанской Ла Лиге, сообщил о переходе из "Астаны" армянского защитника Вараздата Арояна, передает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что контракт с 28-летним игроком подписан до 2023 года.

"Кадис" финишировал на 12-м месте из 20 в минувшем чемпионате Испании.

Ароян перешел в "Астану" в феврале этого года. В составе столичного клуба он сыграл десять матчей и отметился одним голом при одной голевой передаче. Соглашение игрока с "Астаной" действовало до конца 2021 года.

Напомним, что Ароян стал третьим игроком в истории "Астаны", кто перебрался в Ла Лигу. До него это сделали серб Неманья Максимович ("Валенсия", "Хетафе") и ганец Патрик Твумаси ("Алавес"). Последний сейчас защищает цвета "Ганновера".

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