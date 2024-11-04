"Кайрат" находится в одной победе от четвертого чемпионства за все время участия в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). В решающем 26-м туре чемпионата алматинцам нужно добыть гостевую победу над "Атырау". Любопытно, что если команда станет чемпионом, то можно будет сказать, что к этому триумфу приложили усилия сразу три тренера, работавших с основой в течение сезона. Корреспондент Vesti.kz сравнил их показатели в КПЛ-2024.

"Кайрат" становился чемпионом премьер-лиги в 1992, 2004 и 2020 годах. Теперь команда близка, чтобы вернуть себе звание сильнейшего клуба страны.

Этот сезон черно-желтые начинали под руководством Кирилла Кекера, который в конце апреля освободил пост главного тренера. Почти месяц исполняющим обязанности был Рафаэль Уразбахтин, а к лету команду возглавил россиянин Александр Кержаков. В начале сентября он покинул Алматы. В итоге тренерское кресло занял вновь Уразбахтин.

Кирилл Кекер

45-летний специалист, который завершит сезон в роли наставника "Ордабасы", вывел алматинцев в шести стартовых турах КПЛ-2024. При нем результаты были крайне нестабильны - по две победы, ничьих и поражений.

Команда набрала всего восемь очков из 18 возможных, а также 3/6 баллов в играх с прямыми конкурентами из топ-6 ("Астана", "Актобе", "Тобол", "Ордабасы" и "Елимай").

Кроме того, у Кекера был нерезультативный футбол. В шести матчах его подопечные забили всего пять голов, пропустив при этом шесть.

Александр Кержаков

41-летний россиянин трудился в клубе с конца мая до начала сентября. При нем "Кайрат" сыграл девять матчей в КПЛ, в которых было добыто пять побед при двух ничьих и таком же количестве поражений.

В матчах с прямыми конкурентами алматинцы набрали семь очков из 15 возможных. Общее количество забитых и пропущенных мячей за этот промежуток времени - 18:9 (только в КПЛ).

Рафаэль Уразбахтин

45-летний наставник дважды возглавлял "Кайрат" - сначала между Кекером и Кержаковым, а затем уже после ухода россиянина. Суммарно при нем команда провела восемь встреч в КПЛ. Результаты очень даже неплохие: шесть побед, ничья и поражение.

В матчах с прямыми конкурентами команда набрала четыре балла из девяти возможных. А разница мячей примерно такая же, как у Кержакова - 15:6.

Если сравнить их, то по результатам Уразбахтин опережает своих коллег. При нем команда набирает в среднем 2,23 очка за матч. К сравнению, при Кержакове было 1,88 балла, а при Кекере - 1,33 очка.

У каждого из них были определенные проблемы с прямыми конкурентами. Что же касается результативности, то хорошие показатели были при Кержакове - в среднем два мяча за игру, и при Уразбахтине - 1,8 гола. У Кекера цифры были катастрофически низкими - 0,8 гола за матч.

В обороне команда надежнее смотрится при Уразбахтине - 0,7 пропущенных за игру. У Кержакова и Кекера в среднем было по одному голу в свои ворота за 90 минут.

Как видим, у Кержакова было больше плюсов, чем у Кекера, но и его Уразбахтин уже превзошел. За восемь туров КПЛ при казахстанце команда набрала 19 очков (максимум - 24), а за девять игр при Кержакове - 17 баллов из 24. И в последнем туре у Уразбахтина будет возможность улучшить показатели своей команды.

С другой стороны, при Кержакове "Кайрат" отыграл половину всех матчей с прямыми конкурентами (5). Таких матчей у Уразбахтина (3) и Кекера (2) было меньше. Но если не заострять внимание на этом, то Уразбахтин выдяляется на общем фоне.

Безусловно, каждый из тренеров внес свой вклад. Однако если "Кайрат" добьется чемпионства, то, наверное, можно будет сказать, что это большая заслуга Уразбахтина. Не будем забывать, что он был с командой весь сезон. Даже когда тренировали Кекер и Кержаков - он был их ассистентом. Поэтому неудивительно, что при нем алматинцы достигли стабильности в большей мере.

Напомним, что в последнем туре два клуба будут бороться за чемпионство, а еще три команды - за последнюю путевку в еврокубки. Подробнее читайте здесь:

Задачи клубов на последний тур КПЛ: борьба за золото и погоня за последней путевкой в еврокубки

Фото: ФК "Кайрат"©️