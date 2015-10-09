"Кайрат" покинут двое ведущих легионеров? Один из них хочет трансфер в Турцию

Ведущие легионеры "Кайрата" Валерий Громыко и Георги Зария по-прежнему не продлили контракты с клубом и могут покинуть Казахстан в зимнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, по каким причинам соглашения не пролонгированы и предполагает, как будет действовать алматинский клуб.

Конец сезона для "Кайрата" приближается, однако определенности по некоторым ведущим игрокам на данный момент нет. Но контекст в случае с Громыко и Зарией разный.

У белоруса, похоже, есть твердое намерение уйти. Публичный посыл его агента Малика Арутюнова звучал довольно амбициозно и несколько странно по отношению к "Кайрату".

"Валерий сделал шаг назад, перейдя в "Кайсар", чтобы затем сделать два вперед. В итоге, с "Кайратом" он дважды стал чемпионом, играет в Лиге чемпионов против мировых звезд. Постоянно вызывается в сборную Беларуси. Но "Кайрат" не каждый год будет так успешно выступать. Чемпионат Казахстана – намного слабее турецкого. Поэтому, перейдя в один из турецких клубов, он будет постоянно играть против звезд. Это другой уровень и мотивация. Сейчас интерес к Громыко выше, чем несколько лет назад. И он стал игроком иного статуса. Он интересен середнякам: "Генчлербирлиги", "Фатих Карагюмрюк", "Коньяспор", "Эюпспор". Они за ним следят. Вероятность перехода в турецкий клуб – больше 50 процентов", - сказал агент в интервью Legalbet.by.

С точки зрения дипломатии, не самый понятный шаг в отношении "Кайрата". Да, возможно, алматинцам в следующем сезоне будет сложнее повторить достижения этого года, но все же, выглядит так, словно сторона игрока сжигает мосты.

Понятно, что переезд в Турцию статусно, действительно, повышение, но, вероятно, дело не только в силе лиге, но и в улучшении финансовых условий.

"Кайрат", несмотря на большой финансовый прирост в связи с выходом в Лигу чемпионов, намерен продолжать вести рациональную и расчётливую политику и, возможно, это и не совсем устраивает некоторых нынешних игроков, которые рассчитывают на значительное улучшение личных условий.

Сейчас вероятность ухода Громыко действительно высокая, но есть важный вопрос - доиграет ли хавбек весь сезон Лиги чемпионов до конца января или покинет клуб уже в конце декабря?

Иная ситуация у Зарии. Грузин, напротив, позитивно настроен по отношению к "Кайрату": он публично подтверждал, что хотел бы остаться, но тот уже вопрос к обратной стороне - хочет ли клуб продлить сотрудничество?

Вероятно, однозначного мнения нет даже внутри "Кайрата". Уразбахтин ценит Георги не только за его игровые качества, но и за человеческие. Зария один из тех, кто отлично коммуницирует как с иностранцами, так и с казахстанцами в коллективе. Но игровое влияние Зарии, по сравнению с прошлым сезоном, заметно сократилось. И здесь опять же, уход игрока более чем возможен, но уже по инициативе клуба.

Да, вроде бы сезон подходит к концу, но для спортивного блока "Кайрата" наступает стратегически важный период, ведь к январю команда может потерять сразу нескольких футболистов, у которых заканчиваются контракты. А ведь игры с "Арсеналом" и "Брюгге" в Лиге чемпионов никто не отменял.

Если клуб расстанется теми же Громыко и Зарией, то уже в декабре "Кайрату" предстоит найти и договориться с иностранцами, которые их заменят.

Напомним, что на этой неделе стало известно о переносе игры "Кайрат" - "Олимпиакос" в Астану, а также об изменении ценовой политики на билеты в рамках матча Лиги чемпионов.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрала 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом", при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).

🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

