КПЛ
Вчера 12:40
 

"Кайрат" покинут двое ведущих легионеров? Один из них хочет трансфер в Турцию

  Комментарии

"Кайрат" покинут двое ведущих легионеров? Один из них хочет трансфер в Турцию Валерий Громыко.

Ведущие легионеры "Кайрата" Валерий Громыко и Георги Зария по-прежнему не продлили контракты с клубом и могут покинуть Казахстан в зимнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, по каким причинам соглашения не пролонгированы и предполагает, как будет действовать алматинский клуб.

Продолжение
Конец сезона для "Кайрата" приближается, однако определенности по некоторым ведущим игрокам на данный момент нет. Но контекст в случае с Громыко и Зарией разный.

У белоруса, похоже, есть твердое намерение уйти. Публичный посыл его агента Малика Арутюнова звучал довольно амбициозно и несколько странно по отношению к "Кайрату". 

"Валерий сделал шаг назад, перейдя в "Кайсар", чтобы затем сделать два вперед. В итоге, с "Кайратом" он дважды стал чемпионом, играет в Лиге чемпионов против мировых звезд. Постоянно вызывается в сборную Беларуси. Но "Кайрат" не каждый год будет так успешно выступать. Чемпионат Казахстана – намного слабее турецкого. Поэтому, перейдя в один из турецких клубов, он будет постоянно играть против звезд. Это другой уровень и мотивация.

Сейчас интерес к Громыко выше, чем несколько лет назад. И он стал игроком иного статуса. Он интересен середнякам: "Генчлербирлиги", "Фатих Карагюмрюк", "Коньяспор", "Эюпспор". Они за ним следят. Вероятность перехода в турецкий клуб – больше 50 процентов", - сказал агент в интервью Legalbet.by.

С точки зрения дипломатии, не самый понятный шаг в отношении "Кайрата". Да, возможно, алматинцам в следующем сезоне будет сложнее повторить достижения этого года, но все же, выглядит так, словно сторона игрока сжигает мосты.

Понятно, что переезд в Турцию статусно, действительно, повышение, но, вероятно, дело не только в силе лиге, но и в улучшении финансовых условий.

"Кайрат", несмотря на большой финансовый прирост в связи с выходом в Лигу чемпионов, намерен продолжать вести рациональную и расчётливую политику и, возможно, это и не совсем устраивает некоторых нынешних игроков, которые рассчитывают на значительное улучшение личных условий.


Сейчас вероятность ухода Громыко действительно высокая, но есть важный вопрос - доиграет ли хавбек весь сезон Лиги чемпионов до конца января или покинет клуб уже в конце декабря?

Иная ситуация у Зарии. Грузин, напротив, позитивно настроен по отношению к "Кайрату": он публично подтверждал, что хотел бы остаться, но тот уже вопрос к обратной стороне - хочет ли клуб продлить сотрудничество? 

Вероятно, однозначного мнения нет даже внутри "Кайрата". Уразбахтин ценит Георги не только за его игровые качества, но и за человеческие. Зария один из тех, кто отлично коммуницирует как с иностранцами, так и с казахстанцами в коллективе. Но игровое влияние Зарии, по сравнению с прошлым сезоном, заметно сократилось. И здесь опять же, уход игрока более чем возможен, но уже по инициативе клуба.

Да, вроде бы сезон подходит к концу, но для спортивного блока "Кайрата" наступает стратегически важный период, ведь к январю команда может потерять сразу нескольких футболистов, у которых заканчиваются контракты. А ведь игры с "Арсеналом" и "Брюгге" в Лиге чемпионов никто не отменял. 

Если клуб расстанется теми же Громыко и Зарией, то уже в декабре "Кайрату" предстоит найти и договориться с иностранцами, которые их заменят.


Напомним, что на этой неделе стало известно о переносе игры "Кайрат" - "Олимпиакос" в Астану, а также об изменении ценовой политики на билеты в рамках матча Лиги чемпионов.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрала 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом", при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).

🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

Назван лидер по призовым в Лиге чемпионов: а сколько заработал "Кайрат"?

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10-3 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
6 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 10-2 9
7 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8-6 9
10 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
11 Барселона 4 2 1 1 12-7 7
12 Челси 4 2 1 1 9-6 7
13 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
14 Боруссия-09 Д 4 2 1 1 13-11 7
15 Карабах 4 2 1 1 8-7 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
17 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
19 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
20 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
21 Байер 4 1 2 1 6-10 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
23 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
24 Наполи 4 1 1 2 4-9 4
25 Марсель Олимпик 4 1 0 3 6-5 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7-8 3
27 Атлетик 4 1 0 3 4-9 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4-12 3
29 Буде-Глимт 4 0 2 2 5-8 2
30 Славия П 4 0 2 2 2-8 2
31 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2-6 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2-8 0
36 Аякс 4 0 0 4 1-14 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 15/16, мужчины
Вчера 19:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
3:1
Байтерек
Байтерек
(Уральск)
Кто победит в основное время?
Кайрат

100%

Ничья

0%

Байтерек

0%

Проголосовало 2 человек

Живи спортом!