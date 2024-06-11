Кайрат Нурдаулетов принял решение по "Тоболу"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:33
©ФК "Жетысу"

Наставник "Жетысу" Кайрат Нурдаулетов ответил отказом на предложение возглавить костанайский "Тобол", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

"Талдыкорганская команда в этом сезоне показывает неплохую игру. "Жетысу" на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги, отставая от лидирующих "Актобе" и "Кайрата" всего на четыре очка.

В связи с этим, руководство "Тобола" решило предложить Кайрату Жумабековичу возглавить костанайскую команду. Однако, специалист решил не менять клуб в середине сезона и отработает в стане "семиреченцев" минимум до конца этого года", - пишет источник.

Напомни, накануне было объявлено об уходе сербского наставника Милича Чурчича с поста главного тренера "Тобола".

Костанайский клуб в качестве исполняющего обязанности главного тренера принял Нурбол Жумаскалиев.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Жетысу ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ

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