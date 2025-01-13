"Кайрат" нашел усиление состава в российской премьер-лиге

Полузащитник "Пари НН" и сборной Израиля по футболу Дан Глейзер перейдет в казахстанский "Кайрат", передают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Глейзер, перешедший в нижегородский клуб в июле 2024 года, провел за команду 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

До перехода в "Пари НН" Глейзер играл за греческий ОФИ, израильские "Маккаби" (Нетания), "Бейтар" (Тель-Авив/Бат-Ям) и "Маккаби" (Тель-Авив).

С 2018 года вызывается в национальную команду своей страны. Также выступал за израильские сборные до 16, 18, 19 и 21 года.

Контракт Дана с российским клубом действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего хавбека в 700 тысяч евро.

"Пари НН" отправится на сбор в Турцию 13 января. Команда занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 турах.

Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля. В первом матче после паузы команда Виктора Ганчаренко сыграет дома против тольяттинского "Акрона".