"Кайрат" готов расстаться с дорогостоящим легионером

В зимнее трансферное окно "Кайрат" намерен усилить свой состав и отпустить некоторых иностранцев, в их числе серб Юг Станоев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний латераль в этом году не является игроком основы, он проиграл конкуренцию местным игрокам - Александру Мрынскому и Еркину Тапалову.

Станоев при этом проявляет себя как профессионал и не выражает недовольство, у игрока есть действующий контракт с клубом до 2027 года. Но в "Кайрате" открыты к переговорам по продаже серба, если поступит соответствующее ожиданиям предложение.

Учитывая ужесточение лимита на легионеров, в алматинском клубе считают, что абсолютно каждый слот среди иностранцев должен быть заполнен футболистом, способным дать высокое качество.

Отметим, что в этом году Станоев провел за "Кайрат" 32 матча во всех турнирах и забил три гола. Серб перебрался в Алматы в прошлом году, инициатором его приглашения был на тот момент главный тренер команды Александр Кержаков. Портал Trasnfermarkt оценивает рыночную стоимость Станоева в 700 тысяч евро.

Добавим, что "Кайрат" с высокой вероятностью расстанется с Офри Арадом у которого завершается контракт, а также пока не продлены соглашения с Валерием Громыко и Георги Зарией.