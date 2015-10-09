Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Кайрат" готов расстаться с дорогостоящим легионером

  Комментарии

"Кайрат" готов расстаться с дорогостоящим легионером Юг Станоев. Фото: ФК "Кайрат"©

В зимнее трансферное окно "Кайрат" намерен усилить свой состав и отпустить некоторых иностранцев, в их числе серб Юг Станоев, сообщает корреспондент Vesti.kz

26-летний латераль в этом году не является игроком основы, он проиграл конкуренцию местным игрокам - Александру Мрынскому и Еркину Тапалову. 

Станоев при этом проявляет себя как профессионал и не выражает недовольство, у игрока есть действующий контракт с клубом до 2027 года. Но в "Кайрате" открыты к переговорам по продаже серба, если поступит соответствующее ожиданиям предложение. 

Учитывая ужесточение лимита на легионеров, в алматинском клубе считают, что абсолютно каждый слот среди иностранцев должен быть заполнен футболистом, способным дать высокое качество. 

Отметим, что в этом году Станоев провел за "Кайрат" 32 матча во всех турнирах и забил три гола. Серб перебрался в Алматы в прошлом году, инициатором его приглашения был на тот момент главный тренер команды Александр Кержаков. Портал Trasnfermarkt оценивает рыночную стоимость Станоева в 700 тысяч евро.

Добавим, что "Кайрат" с высокой вероятностью расстанется с Офри Арадом у которого завершается контракт, а также пока не продлены соглашения с Валерием Громыко и Георги Зарией.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

