Российский футболист с казахстанскими корнями принял неожиданное решение

Форвард "Актобе" Идрис Умаев покинет команду в текущее зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 26-летнего футболиста с "красно-белыми" завершился, поэтому Умаев ведет переговоры с другими командами КПЛ.

В сезоне-2025 на счету техничного футболиста 16 игр, в которых он забил два гола и сделал три ассиста. При этом Умаев сыграл всего 762 минуты в чемпионате.

Добавим, что в прошлом году россиянин заявил о желании получить казахстанское гражданство, учитывая, что его отец и родственники родились и проживали на территории нынешней области Жетысу. Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью СМИ рассказал, что игроку не успели оформить гражданство перед стыковыми играми чемпионата Европы-2024 против Греции.

В КПЛ воспитанник грозненского "Ахмата" также выступал за "Шахтер", которому помог в квалификации Лиги конференций в 2021 году. За молодежную сборную России сыграл восемь матчей.