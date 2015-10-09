Капитану "Кайрата" посоветовали перейти в другой клуб КПЛ вместо "Актобе"

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков в зимнее межсезонье может сменить клуб и в качестве одного из претендентов называют "Актобе". В беседе с корреспондентом Vesti.kz заслуженный тренер РК Павел Черепанов высказался о положении хавбека в алматинском клубе и назвал команду, где ему было бы легче себя проявить.

Ранее Садыбеков отметился голом в заключительном домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (1:4). После игры полузащитник не исключил уход из алматинского клуба.

"Мы давно его не видели, сейчас вот вышел, забил и причем забил хороший гол, пробил с полулета. Что касается его будущего. Психологический стержень у парня наверняка есть, учитывая какую тяжелую травму он пережил. Вариант с "Актобе"? Ну это все-таки принципиальный соперник для "Кайрата" и конкурент в борьбе за титул, вряд ли его туда отпустят. Мне кажется, оптимальнее для Садыбекова был бы "Елимай", там тоже есть амбиции, но это команда, где он мог бы себя проявить", - отметил Павел Петрович.

Садыбеков является воспитанником "Кайрата". В прошлом году хавбек восстановился после тяжелой травмы, однако перестал быть твердым игроком основы и потерял место в сборной Казахстана.

По информации СМИ, хавбека в аренду хочет взять "Актобе", однако алматинский клуб не намерен отпускать игрока в стан "красно-белых".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!