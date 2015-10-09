Известный легионер официально сменил клуб в КПЛ

Кызылординский "Кайсар" объявил о подписании контракта с сербским полузащитником Николой Цуцкичем. О переходе 28-летнего футболиста сообщила пресс-служба клуба, передают Vesti.kz.

За время выступлений в казахстанской премьер-лиги (КПЛ) легионер успел поиграть за "Актобе", "Каспий" из Актау, талдыкорганский "Жетысу", туркестанский "Туран", а также кокшетауский "Окжетпес". Последним клубом серба стал именно "Окжетпес", за который он в минувшем сезоне провёл 22 матча в КПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 250 тысяч евро (более 151 миллиона тенге).

Прошлый сезон чемпионата "Кайсар" завершил на 11-м месте, набрав 22 очка. В межсезонье команду возглавил Андрей Ферапонтов — экс-наставник "Окжетпеса", под руководством которого кокшетауский клуб стал одной из главных сенсаций первой половины чемпионата-2025.

Примечательно, что в прошлом сезоне "Кайсар" был единственной командой КПЛ, выступавшей исключительно казахстанскими футболистами. Однако в новом чемпионате кызылординцы меняют вектор развития — подписание Цуцкича стало частью курса на усиление состава легионерами.

Чемпион Казахстана за 106 миллионов выбрал новый клуб в КПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!