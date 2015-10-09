Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Известный легионер официально сменил клуб в КПЛ

Кызылординский "Кайсар" объявил о подписании контракта с сербским полузащитником Николой Цуцкичем. О переходе 28-летнего футболиста сообщила пресс-служба клуба, передают Vesti.kz.

За время выступлений в казахстанской премьер-лиги (КПЛ) легионер успел поиграть за "Актобе", "Каспий" из Актау, талдыкорганский "Жетысу", туркестанский "Туран", а также кокшетауский "Окжетпес". Последним клубом серба стал именно "Окжетпес", за который он в минувшем сезоне провёл 22 матча в КПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 250 тысяч евро (более 151 миллиона тенге).


Прошлый сезон чемпионата "Кайсар" завершил на 11-м месте, набрав 22 очка. В межсезонье команду возглавил Андрей Ферапонтов — экс-наставник "Окжетпеса", под руководством которого кокшетауский клуб стал одной из главных сенсаций первой половины чемпионата-2025.

Примечательно, что в прошлом сезоне "Кайсар" был единственной командой КПЛ, выступавшей исключительно казахстанскими футболистами. Однако в новом чемпионате кызылординцы меняют вектор развития — подписание Цуцкича стало частью курса на усиление состава легионерами.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

