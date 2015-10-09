Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Экс-игрок "Кайрата" вернулся в родной клуб

Экс-игрок "Кайрата" вернулся в родной клуб Бауыржан Байтана. ©КФФ

Казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана официально стал игроком "Тараза". Воспитанник футбольной школы города вновь будет защищать цвета родного клуба в предстоящем сезоне, передают Vesti.kz.

Байтана начал профессиональную карьеру в 2010 году в составе "Тараза", а в последующие годы выступал за такие клубы, как "Тобол", "Актобе", "Кайрат" и "Шахтёр". В его активе — серебряные медали чемпионатов Казахстана 2013 и 2014 годов, Кубок Казахстана 2014 года и чемпионский титул Первой лиги в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Бауыржан выступал за "Каспий", проведя 25 матчей, забив пять мячей и оформив одну результативную передачу. По итогам сезона актауский клуб стал победителем Первой лиги и в сезоне-2026 будет играть в КПЛ.

В пресс-службе "Тараза" подчеркнули, что опытный полузащитник призван стать примером для молодых игроков и придать команде новый импульс.

