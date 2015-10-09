Лучший футболист Первой лиги перешёл в клуб КПЛ

Полузащитник Бакдаулет Конлимкос продолжит карьеру в элитном дивизионе казахстанского футбола — 25-летний хавбек официально стал игроком кызылординского "Кайсара", передают Vesti.kz.

Заслуженное повышение

"Кайсар" объявил о подписании Конлимкоса, который по итогам прошлого сезона был признан лучшим игроком Первой лиги. Для воспитанника актауского футбола этот трансфер стал логичным шагом вперёд — из второго по силе дивизиона страны он переходит в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Лидер "Каспия"

В сезоне-2025 Конлимкос выступал за актауский "Каспий", где был одним из ключевых футболистов команды. Полузащитник провёл 24 матча, отметился 10 забитыми мячами и сыграл важную роль в успешном выходе клуба в КПЛ.

Контракт и оценка

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет около 100 тысяч евро (около 60 миллионов тенге). В новом сезоне Конлимкос будет защищать цвета "Кайсара", который по итогам минувшего чемпионата Казахстана занял 11-е место, набрав 22 очка.

Переход в клуб высшего дивизиона открывает перед хавбеком возможность закрепиться на новом уровне и подтвердить свой статус уже в Премьер-лиге.

