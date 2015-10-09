Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 18:25
 

Лучший футболист Первой лиги перешёл в клуб КПЛ

Лучший футболист Первой лиги перешёл в клуб КПЛ ©Depositphotos

Полузащитник Бакдаулет Конлимкос продолжит карьеру в элитном дивизионе казахстанского футбола — 25-летний хавбек официально стал игроком кызылординского "Кайсара", передают Vesti.kz.

Заслуженное повышение

"Кайсар" объявил о подписании Конлимкоса, который по итогам прошлого сезона был признан лучшим игроком Первой лиги. Для воспитанника актауского футбола этот трансфер стал логичным шагом вперёд — из второго по силе дивизиона страны он переходит в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ).

Лидер "Каспия"

В сезоне-2025 Конлимкос выступал за актауский "Каспий", где был одним из ключевых футболистов команды. Полузащитник провёл 24 матча, отметился 10 забитыми мячами и сыграл важную роль в успешном выходе клуба в КПЛ.

Контракт и оценка

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет около 100 тысяч евро (около 60 миллионов тенге). В новом сезоне Конлимкос будет защищать цвета "Кайсара", который по итогам минувшего чемпионата Казахстана занял 11-е место, набрав 22 очка.

Переход в клуб высшего дивизиона открывает перед хавбеком возможность закрепиться на новом уровне и подтвердить свой статус уже в Премьер-лиге.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

