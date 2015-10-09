Гонка за лидерство КПЛ. Что будет в 13-м туре и почему "Кайрат" будет "болеть" за "Актобе"?

В ближайшие выходные, 21-22 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся матчи 13-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом главном вокруг предстоящих игр.

В субботу, 21 июня, состоятся пять матчей: "Женис" - "Атырау" (18:00), "Кайрат" - "Кызыл-Жар" (18:00), "Елимай" - "Туран" (20:00), "Тобол" - "Жетысу" (20:00) и "Окжетпес" - "Ордабасы" (20:30).

Что касается второго игрового дня, то в воскресенье, 22 июня, сыграют "Кайсар" - "Улытау" (17:00) и "Актобе" - "Астана" (20:00).

"Кайрат" будет болеть за "Актобе": что будет в гонке лидеров?

Центральный матч тура будет "десертом" для болельщиков, ведь встреча между "Актобе" и "Астаной" закроет тур. К текущему моменту "Астана" лидирует с 30 баллами после 13 сыгранных встреч, опережая "Кайрат" (27) и "Актобе" (26). По потерянным очкам в лидерах идет и "Тобол", который сыграл всего 11 матчей, но набрал 24 балла. Фактически же они четвертые.

Игра между актюбинцами и столичными традиционно будет жаркой, тем более на переполненном стадионе красно-белых. Однако текущая ситуация говорит о раскладах в пользу гостей. У "Астаны" серия из четырех побед, причем за этот отрезок они забивают в среднем больше трех мячей за игру. А вот "Актобе", напротив, набрал всего один балл в трех последних турах КПЛ - два поражения и ничья.

Причем сначала "Актобе" проиграл на выезде скромному "Жетысу" (1:2), а затем в большинстве уступил "Кайрату" (1:2) и в большинстве не смог удержать победный счет с "Кызыл-Жаром" (1:1). "Астана" же в последнем матче проявила характер, разгромив набравший ход "Окжетпес" после 0:2 к 26-й минуте - 5:2!

Но верить в "Актобе" будут не только они, но и другие конкуренты "Астаны" в гонке за чемпионство. Как никак, команда Григория Бабаяна сейчас в лидерах, и потеря очков ими будет положительно восприниматься и "Кайратом", и "Тоболом", и всеми остальными, кто рассчитывает на лучшее.

Поэтому, как ни странно, в Алматы в воскресенье будут болеть в большей степени за "Актобе", хотя и ничья будет для них хорошим результатом. Но и не стоит забывать про субботний матч алматинцев с "Кызыл-Жаром": им самим нужно выигрывать и возвращаться на победную тропу, чтобы улучшить положение дел.

В целом, по итогам 13-го тура КПЛ, может быть только два варианта с лидирующей командой. "Астане", чтобы остаться на вершине турнирной таблицы, необходимо набрать хотя бы одно очко в игре с "Актобе". А вот "Кайрат" сможет стать первым только если обыграет "Кызыл-Жар", а "Астана" проиграл в Актобе. Тогда подопечные Рафаэля Уразбахтина обойдут столичных по разнице голов.

Что касается "Актобе", то красно-белые в лучшем случае окажутся на второй строчке в таблице и в одном балле от лидера. Это случится, если команда Вячеслава Левчука обыграет "Астану", а "Кайрат" не сможет набрать три очка в домашней игре с "Кызыл-Жаром".